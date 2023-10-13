▲持續進化數位用車體驗　2024 年式 Mazda3 20S Signature 實拍

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導入全新車色「晶瓷白」(Ceramic Metallic)，猶如陶瓷藝品般的溫潤融合細膩光亮的金屬質感，讓簡約俐落的車身線條更顯獨特。全新年式 Mazda3 在外型上保持不變，僅新增了全新「晶瓷白」車色選擇。車內最大的變化在於中控台換上全新的 10.25 吋顯示螢幕取代既有的 8.8 吋，並支援 Apple CarPlay / Android Auto 手機連結，其中 Apple CarPlay 則首度加入無線連結功能，可惜的是螢幕依舊未有觸控功能。同時導入前擋投影式 HUD (全新支援智慧型手機導航指引)、無線充電 (Qi) 和 USB-Type C 插孔(含照明) 等機能。
加價 2 萬元選配 Carbon Edition+ Package，可享智慧型頭燈 (ALH)，根據不同行車狀況調整照明模式，幫助駕駛者在各種路況下均能保持清晰視野，提升駕駛者、對向來車或是其他用路人的安全。
Mazda3 Hatch 長寬高分別為 4,460mm x 1,795mm x 1,435mm，軸距為 2,725mm。
選配 Carbon Edition+ Package 可享爍黑鋁合金輪圈與車外後視鏡，展現獨具一格的風格品味。
20S Signature 車型具備真皮座椅及電動座椅記憶功能，Carbon Edition+ Package 更享酒韻紅真皮座椅鋪陳。
20S Signature 車型前擋投影式 HUD 升級支援智慧手機導航指引，
讓駕乘者的數位生活與駕馭完美結合，提供消費者媲美豪華品牌的用 車體驗。
20S Premium 以上車型大幅強化數位用車體驗，升級 10.25 吋中央顯示幕；除螢幕放大之外，上下邊框顯示較以往更小，滿版顯示讓資訊讀取更加輕鬆，無論導航畫面、環景介面顯示皆更加清晰，全然拓展駕乘者視野。
搭配多達 12 支揚聲器 Bose® 環繞音響系統，達成最佳音場平衡。
導入無線充電裝置以及 USB Type-C 充電，持續進化數位用車體驗。
2024 年式 Mazda3 全面搭載全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC) 實現全速域的車道置中輔助，有效減輕駕駛負擔，帶來更為輕鬆的高速巡航體驗。結合 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，包含 360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統 (SBS)、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R) 與智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)。動力系統部分，同樣採用 2.0 Skyactiv-G 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 Skyactiv-Drive 6 速手自排變速箱於 6,000rpm 時可輸出 165 匹最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 21.7kg-m 峰值扭力，此具引擎在第三代車型已採用至今，具有相當高的成熟度。
Mazda3 秉持「以人為本」的精神，以日式魂動美學打造出內外皆有型之美，更以完備的安全科技深受消費者喜愛，蟬聯中型進口房車市場銷售冠軍；新年式車型更持續進化數位用車體驗，滿足熱愛駕馭和對品味有所堅持的車主需求。