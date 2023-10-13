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綠能商車新選擇　DFSK EC31 純電商用車於馬來西亞上市

▲綠能商車新選擇　DFSK EC31 純電商用車於馬來西亞上市
▲綠能商車新選擇　DFSK EC31 純電商用車於馬來西亞上市

7Car 小七車觀點

DFSK 馬來西亞總經銷 Dongfeng Kuala Lumpur 近日宣布 EC31 純電動貨車於當地上市，建議售價為馬來西亞令吉 $127,960 (約合新臺幣 86.9 萬元)，成為當地發財交通工具的全新選擇。

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綠能商車新選擇　DFSK EC31 純電商用車於馬來西亞上市
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EC31 可說是國內販售的金穩發 S2.5t 的純電動版車型，其車身尺碼長寬高分別是 4,730x1,635x1,985 (mm)，軸距則為 3,050mm，座艙採用 2 人座設計，後方貨斗的尺碼長與寬分別是 2,900x1,635(mm)，最大載重為 1,050 公斤。內配備 8 吋觸控螢幕、倒車顯影、倒車雷達、駕駛座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 EBD 電子煞車分配系統。

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動力配置方面，EC31 搭載最大功率 60kW 的電動馬達，可輸出 82PS 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，搭配 38.7kWh 容量的鋰電池模組，擁有 NEDC 標準下 275 公里的最高續航里程，支援 6.6kW 充電，4 小時即可充滿 20-80% 的電量，也可以透過峰值 40 kW 的直流快速充電，可將時間縮短至 35 分鐘。

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國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。金秋十月，穩發商用車挺頭家，本月推出「穩發安心購車豪禮專案」助力頭家輕鬆創業：豪禮 1 購買「單廂金穩發 S2.5t」青年創業安心購車補助 3 萬元汰舊換新最低 41.8 萬元起；豪禮 2 購買「雙廂大穩發 S2.5t」汰舊換新最低 58.8 萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率，再加贈價值20,000 元配件 (配件折抵依經銷商配件為主)；豪禮 3 全車系購車即享 6 大項安心延長保固最高 4 年或 12 萬公里（依保固專案內容為主）。

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