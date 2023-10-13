▲預告電動車家族新成員 Kia 全新 EV3、EV4 概念車聯袂登場

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Kia 在近日舉辦的 EV Day 活動上正式帶來兩款 EV3、EV4 兩款中小型電動概念車。此次亮相的 EV3 和 EV4 均採用了 Kia 電動車家族最新的 Opposites United 設計語彙，車頭採用 Digital Tiger Face 設計，搭載與頭燈相鄰的兩組小立方體，為創新的 Star Map LED 日行燈。其中 EV4 定位於一款中型轎跑，不過車身側面跳脫了傳統四門轎跑的流線車頂，上方更透過大面積全景天窗並融合後擋風玻璃，使其更具現代科技感，並帶來相當優異的視野。車尾部分則可以看到簡潔俐落的尾門線條與細長的尾燈，呼應車頭的設計風格。
另外在 EV3 部分，其代表了品牌對緊湊型電動 CUV 的願景，車側方面可以看到粗壯的輪拱和厚重的側裙來營造出跨界的氣息。同時車門上並未有傳統的把手設計，僅可以看見前葉子板的充電孔蓋。A/B/C 柱則採用黑色烤漆處理以顯現強烈的層次感。輪圈部分也與大多數新能源車款一樣，採用了近乎封閉式的雙色造型，提升空氣力學表現。
Kia 於 2021 年宣布走向電動化，從汽車製造商轉型為可持續移動方案服務公司，也在同年發表全新品牌廠徽。目前 Kia 在全球市場都相當不俗的銷售表現，官方估計在 2026 年有望達到年銷 100 萬輛的規模。而在新世代電動車產品線方面，目前已經推出了 EV6 和 EV9，這兩款車將成為 Kia 在新能源市場的旗艦車型，而接下來將在中國大陸量產的 EV5，以及這次登場的 EV3、EV4 概念車都將成為品牌未來在電動車市場的銷售主力。