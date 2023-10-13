▲導入新樣貌 小改款 Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 登場

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小改款 GLA 45 S 4Matic+ 正式亮相。與標準車型一樣，2024 GLA 45 S 4Matic+ 的變化從車頭開始，換上重新設計的水箱護罩和進氣口造型，加入 AMG 直瀑式水箱護罩與 AMG 廠徽，LED 頭燈也換上雙點式的日行燈造型設計，另外也同步提供多光束智慧型 LED 頭燈來作選配。
GLA 45 S 4Matic+ 標準搭載 19 吋輪圈、紅色煞車卡鉗和專屬 LED 尾燈，原廠亦提供兩款造型的 20 吋輪圈，每款輪圈均採用雙五幅樣式，另外還有 21 吋 AMG 專屬輪圈，使運動氛圍更加強烈。
內裝以 AMG 專屬的數位儀表鋪陳，與星芒浮紋背光飾板共構出 AMG 車款專屬的性能科技質感。另外還標配 AMG 高性能 Nappa 平底跑車方向盤，能提供更紮實的握感，同時還有 AMG 專屬操控旋鈕，共分為 5 種駕駛模式 Slippery、Comfort、Sport、Sport+、Individual 滿足各種駕馭情境。
動力表現上，GLA 45 S 4Matic+ 搭載 2.0升直列四缸渦輪引擎，搭配八速雙離合器變速箱，可發揮出 416 hp / 6,750 rpm 最大馬力，以及提供 500Nm / 5,000 – 5,250 rpm 峰值扭力，能於 4.3 秒內完成 0-100km/h 加速，最高極速可達到 270km/h。
GLA-Class 車系是目前 Mercedes-Benz 豪華小型車家族最受歡迎的車種，台灣賓士也於今年 9 月導入小改款車型，首波提供 GLA 180、GLA 200 和 GLA 35 4MATIC，建議售價分別為新台幣 203 萬、222 萬和 293 萬元起。而在原廠正式公開 GLA 45 S 4Matic+ 的訊息後，相信不久後很快就會與國內消費者見面。