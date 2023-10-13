▲更貼近車迷的 STI 夢 ? Subaru BRZ Touge 特仕車限量登場

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Subaru 於義大利式廠推出限量 60 部的 BRZ Touge。BRZ Touge 的“峠 Touge”源自日語中的“山頂”一詞。在外觀上，BRZ Touge 整體搭配相較於 BRZ tS 及 Sport 更具侵略性，其專屬採用 Subaru 獨有的 Blue Pearl 經典藍色，並搭配相當顯眼的金色 18 吋 OZ Superleggera 輪圈，中心還有紅色峠 Touge 輪圈蓋。除此之外，BRZ Touge 還擁有專屬的前下定風翼、STI 品牌側裙、後保險桿延長飾件、空氣分流器和後尾翼等專屬空力套件。
雖然上述的套件在日本市場為原廠選配件，但這是 Subaru 第一次將其以同捆包的方式供應在特仕車型的標準配備上。另外值得注意的是 BRZ Touge 也換上由義大利改裝商 Supersprint 打造的雙排氣尾管，上方也顯示「峠 Touge」字樣。
進入車內，BRZ Touge 搭配了擁有限量編號的門檻飾版，以及黑紅色皮革和類麂皮搭配的座椅，與美規的 2024 Subaru BRZ tS 非常相似。標準配備上提供了自動啟閉 LED 頭燈、運動座椅、8 吋資訊娛樂觸控螢幕和 6 揚聲器音響系統。
動力上維持 2.4L DIT FA24 自然進氣水平對臥引擎，其最大馬力可達 234ps、峰值扭力為 250Nm，搭配 6 速手排變速箱及限滑差速器，官方宣稱 0-100km/h 加速時間為 6.3 秒。
Subaru BRZ Touge 官方報價為 49,500 歐元 (折合新台幣約 170 萬)，而國內的手排車型官方建議售價為新臺幣 162.8 萬、自排則為 166.8 萬。