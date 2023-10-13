▲5 Series、Enyaq iV 等多款新車現身　經濟部能源局 2023 年 9 月份油耗暨電動車能耗測試出爐

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進口燃油小客車方面，本月份除了 Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante 採用 WLTC 測試標準外，其餘通過測試的車款均採用 NEDC 標準進行測試，在名單中可見到全新大改款 BMW 520i 繳出 14.5km/L 的平均油耗成績，相較於上一世代的 13.9km/L 有所進步。除此之外，近期上市的 Mercedes-Benz 小改款 CLA 及 GLA 車型，以及 W206 Mercedes-AMG C 63 S E Performance 也在 9 月份完成油耗測試，而本月另有新年式 BMW 3 Series、BMW 4 Series Gran Coupé、Mercedes-Benz GLC 及 Mercedes-Benz S-Class 通過測試。
Toyota Yaris Cross 車系的 NEDC 標準平均油耗數字為 17.5km/L。
在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月份通過的車款均是以 NEDC 標準進行測試，在名單中可見到甫於昨日 (10/12) 展開預售的 Mazda CX-60 車系通過測試，其中採用 2.5 升自然進氣汽油引擎搭配後輪驅動的 25S Elite 及 25S Elite Plus 擁有 13.1km/L 的平均油耗，配上 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 則為 12.6km/L，而採用 3.3 升縱置直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎的 33T AWD Exclusive Sport 受惠於 48V 輕油電技術，平均油耗數字為 14.0km/L。除此之外，本月也可見到由貿易商引進的 Honda Pilot Touring、Toyota Sienna Woodland Edition AWD 及 Highlander Platinum AWD 等車款通過測試。
G60 世代 BMW 520i 繳出 NEDC 標準下 14.5km/L 的平均油耗表現。
電動車部分，本月份通過的車款全數採用 NEDC 標準進行測試，可見到 9/21 亮相的 Škoda Enyaq iV 車系首波以 Enyaq 80 iV 標準型及 Enyaq iV Coupé RS 送測，前者最高續航里程為 580 公里，後者最高續航里程則為 507 公里，此外也可見到 2024 年式 Volvo C40 Recharge / XC40 Recharge 車系全數通過測試，其中新增的單馬達版本 C40 Recharge Single Motor 繳出 602 公里的最高續航里程。本月另有三一國際引進的 Brabus 92R 完成測試，而台灣賓士則送測新年式的 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
Mazda CX-60 車系於 10/12 開始預售，全車系完成油耗測試，其中採用 2.5 升自然進氣汽油引擎搭配後輪驅動的 25S Elite 及 25S Elite Plus 擁有 13.1km/L 的平均油耗，配上 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 則為 12.6km/L，而採用 3.3 升縱置直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎的 33T AWD Exclusive Sport 受惠於 48V 輕油電技術，平均油耗數字為 14.0km/L。
Škoda Enyaq iV 車系首波以 Enyaq 80 iV 標準型及 Enyaq iV Coupé RS 送測，前者最高續航里程為 580 公里，後者最高續航里程則為 507 公里。