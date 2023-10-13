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電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 本次實拍的是由『鎧騰國際車業』所引進的 Volkswagen ID. Buzz 短軸版，建議售價為新臺幣 268 萬元起。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 ID. Buzz 完整承襲 2017 年的概念車設計，向 1950 年代誕生的經典 T1 致敬，象徵 ID. Buzz 同樣會扮演著舉足輕重的定位。

致敬的經典元素在 ID. Buzz 上也可以清楚看到，例如車頭 V 型線條與雙車車身設計。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 ADAS 系統所採用的鏡頭位於擋風玻璃下方。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 頭燈採用 ID. 家族的平行式 IQ. Light LED 頭燈設計，並與貫穿車頭的 LED 導光條相連在一起。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 前保險桿設計平滑飽滿，同時擁有菱形狀的進氣口。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 為配合展場的主題，車頂配置了行李架，透露出濃厚的 Outdoor 氛圍。

車身尺碼長寬高分別是 4,712mm x 1,985mm x 1,937mm，軸距則為 2,988mm，已趨近於現行的 T6.1。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 外後視鏡採取黑色烤漆妝點。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 前門窗框上同樣印有 Volkswagen 字樣。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 配備 Keyless Access 免鑰匙晶片控制系統。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 在 E 柱上擁有三道特殊的圖騰裝飾，同時致敬 T1 車側引擎散熱口。

足踏 21 吋低風阻雙色樣式鋁圈 (235/45R21)。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 車尾顯得較簡潔方正。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 尾燈採用 LED 光源，並使用貫穿式設計，方向燈也具有流水式的效果。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 後保桿下方兩側有黑色分流器造型。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 內裝走時尚簡約風格並選用環保材質打造。

三輻式多功能方向盤採用質感近似皮質的聚氨酯製作。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 儀錶板採用 5.5 吋的 LCD 螢幕，資訊解讀明瞭且清晰。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 右側為換檔機構的按鍵配置。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 車輛內、外燈諸多控制鍵採取觸控式啟閉。

金屬踏板上具有 ▶︎ 和 || 符號，相當逗趣。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 中控台上方的 12 吋多媒體液晶螢幕採用駕駛導向設計並將車輛的大部分功能都整合在其中。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 車內在儀表和門板等處設有 Type-C 電源口。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 儀表檯由木紋飾板貫穿，整體質感提升許多。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 中控螢幕下方設有側滑門控制鈕。

下方則為隱藏式的置杯架。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 中央鞍座還可快速拆除以提供便利走道。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 同時還有實用的收納空間。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 門板因應外觀採用雙色搭配，視覺感更為豐富。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 內部車門把手可見笑臉彩蛋。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 可選配多項電動調整的 Ergo Active 按摩座椅，並設有活動式扶手。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 後座可前後滑移、兩段式椅背調整，同時還有 6/4 分離傾倒，平整性相當優異。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 兩側皆配有實用的拉柄，方便乘客上下車。

座椅下方黑色部分印有 ID. Buzz 的車身輪廓彩蛋，十分俏皮。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 前排椅背後方設有可收折的餐桌，上下還有收納袋設計。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 後排底板為全平整設計，空間性不在話下。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 空間機能方面標準容積為 1,121L，後排座椅具備 4/6 傾倒機能，放倒後行李廂容積可擴展至 2,205L。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 左右側擁有可放置小物的空間。

尾廂右側設有 12V 電源口以及掛勾。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 左側則有快速椅背傾倒鍵。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 在尾廂同樣可見彩蛋設計。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 選配有相當實用的管理隔板。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 配有電動尾門。

充電方面利用 170kW 直流電源可在 30 分鐘從 5% 充至 80%。

電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 電動基因灌注經典情懷 Volkswagen ID. Buzz 短軸版 實拍 現場展示的是西門子 Siemens 電動車充電樁。

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