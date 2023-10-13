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動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售

▲動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
▲動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售

7Car 小七車觀點

台灣捷豹路虎今日 (10/13) 宣布 2024 年式 Land Rover Defender 首波配額即日起開放預售，針對動力與科技配備進行重點升級，同時導入全新 X-Dynamic HSE 頂級車款與 Defender 110 專屬 County 外觀選配套件。90 車系分為 D300 S (266 萬起)、D300 X-Dynamic HSE (300 萬起)；110 車系分為 D300 SE (302 萬起)、D300 X-Dynamic HSE (324 萬起)、P300 X-Dynamic HSE (312 萬起)；130 車系則為 X P400 (441 萬起) 單一車型編成。

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動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
2024 年式 Land Rover Defender 90、110 車系全面標配數位儀錶板、11.4 吋大型曲面觸控螢幕與 ClearSight 車內後視鏡。本次新增的 X-Dynamic HSE 擁有黑色對比色車頂、全景式電動玻璃天窗、20 吋緞光深灰色輪圈、車尾黑色拖車環等，內裝則提供檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革、Robustec 耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian 音響系統、X-Dynamic專屬門檻踏板等。

動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
Defender 110 專屬 County 外觀選配套件，設計靈感源自 Defender County 經典車款，具有對比色車頂、對比色尾門、車側 County 專屬飾樣與 County 專屬發光前車門金屬門檻，20吋輪圈共有兩款選擇。內裝顏色與材質選項包含粒面皮革、溫莎皮革與 Robustec 耐磨材質，而橫樑則提供淺灰色或白色選項。

動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
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動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
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此外，2024 年式 Land Rover Defender 亦針對 Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎進行動力升級，性能數據從原先的 249PS/4,000rpm、570Nm/2,250rpm 提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。

Land Rover Defender 車系在 2021 年初於國內發表後，無論是 110 長軸車型或是 90 短軸車型都受到臺灣消費者們的熱烈歡迎，並且於今年推出 130 加長車型，讓全車系的陣容更加完備。如今 2024 年式車系針對動力與科技配備進行重點升級，相信能讓更多有興趣的消費者入主。

動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售
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AI倪珍報新聞