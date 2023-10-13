▲動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender 開放預售

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2024 年式 Land Rover Defender 90、110 車系全面標配數位儀錶板、11.4 吋大型曲面觸控螢幕與 ClearSight 車內後視鏡。本次新增的 X-Dynamic HSE 擁有黑色對比色車頂、全景式電動玻璃天窗、20 吋緞光深灰色輪圈、車尾黑色拖車環等，內裝則提供檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革、Robustec 耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian 音響系統、X-Dynamic專屬門檻踏板等。
Defender 110 專屬 County 外觀選配套件，設計靈感源自 Defender County 經典車款，具有對比色車頂、對比色尾門、車側 County 專屬飾樣與 County 專屬發光前車門金屬門檻，20吋輪圈共有兩款選擇。內裝顏色與材質選項包含粒面皮革、溫莎皮革與 Robustec 耐磨材質，而橫樑則提供淺灰色或白色選項。
此外，2024 年式 Land Rover Defender 亦針對 Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎進行動力升級，性能數據從原先的 249PS/4,000rpm、570Nm/2,250rpm 提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。
Land Rover Defender 車系在 2021 年初於國內發表後，無論是 110 長軸車型或是 90 短軸車型都受到臺灣消費者們的熱烈歡迎，並且於今年推出 130 加長車型，讓全車系的陣容更加完備。如今 2024 年式車系針對動力與科技配備進行重點升級，相信能讓更多有興趣的消費者入主。