祀典興濟宮「保生出巡、護境佑民」

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興濟宮為聯繫分靈廟的感情，每一年皆外出至各分靈廟巡香，分成南巡、山巡和安南巡，巡香結束後，隔年再舉辦踩街賜福活動，等於是四年一次會同分靈廟在台南市區遶境踩街祈福，前幾年因肺炎疫情中斷，今年癸卯年恢復舉行，今天來自高雄鳥松、林園、永安、前金和台南市永康、麻豆、玉井、大內、山上、仁德和安南區十五家分靈廟的「保生大帝們」在台南市會香踩街，興濟宮為此活動精心規畫，包括道路交通、環保衛生都做到盡善盡美，落實優質宮廟的理想。
興濟宮前後任董事長都是校長，又是碩士，包括前任董事長、也是基金會會長侯明福、現任董事長吳福春，兩人學涵養俱佳，帶領興濟團隊朝優質宮廟方向邁進，體現在此次踩街活動的就是要求參加的宮廟做到不撓民，注意環境衛生，不要每次遶完境都像蝗蟲過境一般慘不忍睹，讓民眾抱怨連連。
由於此次踩街限制各宮廟「一吹一陣」，各廟都汰蕪存菁，精銳盡出，比如興濟宮自己就聘請麻豆最有名十二婆祖助陣，落實該廟文化宮廟的理想。
但最重要的是大部分市民很少一次看到這麼多的保生大帝上街，有大有小、有軟身有木雕、有坐文轎、也有坐武轎，保生大帝是醫神，所以沿途也有民眾設案桌焚香膜拜。
今天的遶境範圍限縮，市區只進入昆沙宮、中營慶福宮行台、廣安宮和永華宮等主普兄弟廟參拜，最後分靈廟返回祖廟謁祖，成功路興濟宮前好久沒有這麼熱鬧，幾乎各廟都有乩童前導，玉井宅仔內興濟宮的乩童還連爬帶滾入廟參拜，乩童們進廟或離開都站到大轎上，也是市區「迓鬧熱」少見的激情。