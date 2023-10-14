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Volkswagen集團前 9 個月純電動車銷量增長45%

▲ Volkswagen集團前 9 個月純電動車銷量增長45%
▲ Volkswagen集團前 9 個月純電動車銷量增長45%

Carture 車勢文化

眾車廠不斷增強電動車發展，再2023年前9個月，歐洲最具規模的Volkswagen集團在純電動車的銷量上增加了45%，共交付了531,500輛純電動車〈BEV〉。

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Volkswagen集團在純電動車銷量增長下，在總銷售的占比上也自2022年同期〈1~9月〉的6.1%增加至2023年前9個月的7.9%，其中歐洲仍是Volkswagen集團推動電動車的主要市場，該集團前9個月在歐洲的電動車銷量增長了61%，達到341,100 輛〈2022 年1 月至9 月：211,900 輛〉，除了歐洲，美國的純電動車交車量躍升74%，達到 50,300 輛，中國的純電動車交車量躍升 74%，達到 50,300 輛，而中國的純電動車交車量則成長 4%，達到 117,100 輛，皆超過去年同期水準。

在旗下各品牌表現部分，Volkswagen品牌交付了273,000輛純電動車，略高於集團所有純電動車的一半。其次是Audi共交出123,000 輛〈集團佔比為23%〉，Škoda交出54,400 輛〈集團佔比為10%〉，Seat/Cupra為32,300 輛汽車〈集團佔比為6%〉，Porsche為27,900 輛汽車〈集團佔比為5%〉，VWCV交付 19,600 輛汽車〈集團佔比為 4%〉。至於整個Volkswagen集團賣最好的電動車是Volkswagen ID.4/ID.5。

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