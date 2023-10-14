▲多款車型選擇 Lexus LBX 英國上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lexus 宣布品牌最新的入門跨界休旅 LBX 車系於英國市場上市。入門的 LBX Urban 車型在配備上即享有 LED 頭燈和 17 吋鋁圈，車內標準搭載雙區恆溫空調控制系統以及 9.8 吋多媒體娛樂系統，支援有線 Android Auto 和無線 Apple CarPlay 連結。在安全性配備方面則提供倒車顯影、前後停車雷達以及 Lexus Safety System + 駕駛輔助系統套件，包含動態雷達巡航控制、車道追蹤輔助/車道維持輔助、路標辨識輔助以及交叉路口對象偵測預防碰撞系統等。
往上一階的 Premium 車型則再增加後隱私玻璃和雨滴感應雨刷，車內配有更加優雅的 Tahara 材質、加熱前排座椅和無線智慧型手機充電板，另外也有環艙照明系統、自動調光後視鏡等。Premium Plus 則會以上述車型為基礎上換上 18 吋輪圈和電動尾門，儀錶板升級 12.3 吋、導入抬頭顯示器、智慧上車系統和空氣淨化系統。
而 Premium Plus Design 則會導入雙色外觀和切消鋁圈，車內則將加入紅色縫線的通風 Tahara 皮革座椅。
最頂級的 LBX Takumi 配備半苯胺皮革座椅和含記憶功能的電動駕駛座椅，環艙照明系統則有多色的變化，同時還配有 13 揚聲器 Mark Levinson 高級音響系統，並有智慧停車輔助系統、高和主動式調光的 LED 智慧頭燈。而 Takumi Design 車型則有雙色外觀和機械切削的 18 吋輪圈，內裝則導入皮革和 Ultrasuede 高級材質來鋪陳。
最頂級的 Original Edition 車型原廠提供專屬的 Sonic Copper 塗裝，搭配霧面黑色 18 吋輪圈形成鮮明對比。同時還有專屬彩繪、專屬徽飾和專屬的保險桿飾件。
動力全車系搭載 1.5L THS-II 混合動力系統，由一具 1.5L三缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出為 136匹、最大扭力為 185牛頓米，並搭配 E-CVT 變速箱及提供 E-Four 電子四驅系統，官方指出其可在 9.2 秒完成 0-100km/h 加速。