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內裝配備微幅升級 2024 美規 Toyota Crown Crossover 登場

▲內裝配備微幅升級 2024 美規 Toyota Crown Crossover 登場
▲內裝配備微幅升級 2024 美規 Toyota Crown Crossover 登場

7Car 小七車觀點

Toyota 近日宣布推出 2024 年式美規 Crown Crossover 車系，整體外觀變化不大，但官方表示車內將針對柔軟觸感材質進行更新，並在 XLE、Limited 和 Platinum 車型上加入更多的車內色調。除了小幅度更新之外，原廠也宣布起售價調整為 4 萬美元。價格較以往調漲 100 美元，不過在入門的 XLE 車型上就配有隔音前玻璃、LED 照明裝置和 19 吋輪圈。

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Toyota 宣布推出 2024 年式美規 Crown Crossover 車系。
進入車內，Crown Crossover 配有 12.3 吋數位儀表板和 12.3 吋資訊娛樂系統，其他配備還包含 8 向電動加熱前排座椅、皮革包覆方向盤和無線智慧型手機充電板，亦即雙區恆溫空調系統和含 HomeLink 功能的自動調光後視鏡。

全車系均標配 Toyota Safety Sense 3.0 駕駛輔助系統套件，提供包含全速域動態雷達巡航控制、車道追蹤輔助以及行人偵測功能的預防碰撞系統。此外還有自動遠光燈、道路標誌輔助系統和含轉向輔助功能的車道偏離警示系統、盲點偵測和後方交通警示等。

XLE、Limited 車型採用 2.5 升四缸引擎搭配兩組電動馬達和鎳氫電池，綜效輸出為 236 匹，官方公佈市區平均油耗為 17.85km/L、高速為 17.43km/L，綜合表現約為 17.43km/L。

頂級的 Platinum 車型則將換上智慧頭燈、雨滴感應雨刷、全景玻璃車頂和 21 吋輪圈，原廠還提供雙色車身選配。車內部分導入加熱皮革方向盤、加熱通風前座椅和加熱後座椅，和 11 揚聲器 JBL 高級音響系統。TSS 系統則追加變換車道輔助、交通壅塞輔助、前方交通警示、自動停車輔助和環景系統。

動力部分，Platinum 車型換上 Hybrid Max 2.0 升渦輪油電系統，綜效輸出可達到 340 匹，峰值扭力達 542 牛頓米，搭配主動阻尼懸吊技術，可說是車系當中最具運動化的車型。

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AI倪珍報新聞