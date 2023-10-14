Luxgen n7 電氣性能解密：60 度電池最大充電功率 135kW

瞄準 Lexus LM Volvo 首款電動商務休旅 EM90

▲瞄準 Lexus LM Volvo 首款電動商務休旅 EM90
▲瞄準 Lexus LM Volvo 首款電動商務休旅 EM90

7Car 小七車觀點

瑞典車廠在確立走向電動化發展後，更致力於開發更多全新的跨界電動車款。然而在 SUV & Crossover 蔚為主流的趨勢下，Volvo 決定開發全新的市場，投入電動奢華 MPV，預計將在 11/12 正式推出品牌首款商務廂型車 EM90。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volvo 首款商務 MPV 將於 11/12 正式亮相。
據了解，Volvo EM90 將和 Zeekr 009 共享平台打造，外觀設計上則將向經典車款 Duett 致敬，近日官方更透過 EM90 和 Duett 的合體照暗示兩款車型在外觀設計的關聯性。

從官方公布的全新 Volvo EM90 雖然還處於「賣關子」的階段，但仍不能掩飾整體的輪廓，不難看出擁有 Zeekr 009的影子。外觀設計上依稀可以看到配備品牌家族化的雷神之鎚 LED 頭燈組，車頭前方雖然未會有傳統的水箱罩設計，但仍有品牌的廠徽，同時還加入發光的效果，而前保桿兩側也會加入三角元素的通風孔造型，進一步增強奢華 MPV 的氣勢。

車尾部分則將導入 EX90 開始採用的 T 字形 LED 尾燈造型，而中央的 VOLVO 字母標也同樣會有發光的效果。

雖然內裝尚未公佈，但從 Zeekr 009的配置來看，定位更高階的 EM90 自然將配備全液晶儀表板和大尺寸的觸控螢幕，賦予相當前衛的高級科技感受。座椅佈局方面將提供多種設定，後排也會提供大尺寸的吸頂螢幕，並支援會議模式、SWITCH連接以及無線投影等功能，滿足商務和家庭用車的需求。而後座預期提供摺疊桌子以及電動側滑門還設有 SMART BAR 觸控螢幕條，可讓後排乘客更輕鬆的控制空調、車窗和後排遮陽簾等設定。

動力部分應會沿用 Zeekr 009的雙顆電動馬達四輪驅動設定，綜效輸出達到 536hp，可在 4.5 秒內完成 0-100km/h 加速。電池部分則選用寧德時代開發的全新麒麟電池，最大容量為 140kWh，根據 CLTP 測試規範下，其續航里程為 822 公里。至於 EM90 實際面貌為何，敬請關注本站後續追蹤報導。

內裝配備微幅升級 2024 美規 Toyota Crown Crossover 登場

多款車型選擇 Lexus LBX 英國上市

全新前衛風格 Citroën E-C3 將於 10/17 正式亮相

瑞典首都斯德哥爾摩將於2025年禁止燃油車進入市中心

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞