▲瞄準 Lexus LM Volvo 首款電動商務休旅 EM90

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Volvo 首款商務 MPV 將於 11/12 正式亮相。據了解，Volvo EM90 將和 Zeekr 009 共享平台打造，外觀設計上則將向經典車款 Duett 致敬，近日官方更透過 EM90 和 Duett 的合體照暗示兩款車型在外觀設計的關聯性。
從官方公布的全新 Volvo EM90 雖然還處於「賣關子」的階段，但仍不能掩飾整體的輪廓，不難看出擁有 Zeekr 009的影子。外觀設計上依稀可以看到配備品牌家族化的雷神之鎚 LED 頭燈組，車頭前方雖然未會有傳統的水箱罩設計，但仍有品牌的廠徽，同時還加入發光的效果，而前保桿兩側也會加入三角元素的通風孔造型，進一步增強奢華 MPV 的氣勢。
車尾部分則將導入 EX90 開始採用的 T 字形 LED 尾燈造型，而中央的 VOLVO 字母標也同樣會有發光的效果。
雖然內裝尚未公佈，但從 Zeekr 009的配置來看，定位更高階的 EM90 自然將配備全液晶儀表板和大尺寸的觸控螢幕，賦予相當前衛的高級科技感受。座椅佈局方面將提供多種設定，後排也會提供大尺寸的吸頂螢幕，並支援會議模式、SWITCH連接以及無線投影等功能，滿足商務和家庭用車的需求。而後座預期提供摺疊桌子以及電動側滑門還設有 SMART BAR 觸控螢幕條，可讓後排乘客更輕鬆的控制空調、車窗和後排遮陽簾等設定。
動力部分應會沿用 Zeekr 009的雙顆電動馬達四輪驅動設定，綜效輸出達到 536hp，可在 4.5 秒內完成 0-100km/h 加速。電池部分則選用寧德時代開發的全新麒麟電池，最大容量為 140kWh，根據 CLTP 測試規範下，其續航里程為 822 公里。至於 EM90 實際面貌為何，敬請關注本站後續追蹤報導。