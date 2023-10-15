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長青豪華房車邁入第十年 美規 2024 Lexus IS 登場

▲長青豪華房車邁入第十年 美規 2024 Lexus IS 登場
▲長青豪華房車邁入第十年 美規 2024 Lexus IS 登場

7Car 小七車觀點

Lexus 近日宣布推出 2024 年式美規 IS 車系，車型歷史邁入第 10 年，整體變幅並未有太大的變化，僅針對部分配備進行調整，而售價也較過往略為調漲。

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美規 2024 Lexus IS 車系登場。
入門的 IS 300 車型在新年式車型上提供了 F SPORT 套件供選擇，加入 19 吋輪圈和專屬徽飾，而原有的 IS 300 F Sport 車型除了擁有相同的視覺配備，車內方面還具有加熱和通風前排座椅、鋁合金踏板和 F Sport 加熱方向盤。動力部分仍延續過往的配置，IS 300 依舊搭載 2.0 升渦輪四缸引擎或 3.5 升 V6 AWD 四驅車型。

至於北美市場獨有的 IS 350 採用動力更強大的 V6 引擎引擎，可發揮出 311 匹最大馬力和 280lb-ft 峰值扭力 (IS 300 AWD 為 260 匹、236lb-ft)。這次的 2024 年式車型當中原廠特別提供 Blackout 供 IS 350 F Sport 車型來做選配，將換上消光黑色 BBS 19 吋鋁圈、黑色外後視鏡蓋、深色鍍鉻車窗飾條以及駕駛座椅、側鏡和記憶功能。

另外 IS 500 仍持續在 2024 年式車型上提供，其最大的特點是配備了目前市場上少見的 5.0 升 V8 引擎，峰值輸出為 472 匹，扭力則為 395lb-ft。新年式車型標準配備黑色後視鏡，Incognito 塗裝，而 IS 500 F Sport Performance Premium 則配備特殊外觀套件，透過 Blue Vector 烤漆、19 吋鍛造鋁圈和車內藍色縫線扮演車系最高階的角色，而該車型原廠將僅限量供應 150 輛。

國內市場方面，全車系僅提供單一 IS 300h 動力，搭載 2.5 升 L4 Atkinson 循環引擎搭配電動馬達，可提供 223ps 的綜效輸出，編成上則有豪華版 (199 萬)、頂級版 (209 萬，天窗 +5 萬)、F SPORT (205 萬) 共計三種等級。

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