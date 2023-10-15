▲專攻南美洲市場 Renault Kardian 將於 10/25 亮相

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Renault 專攻南美洲市場的新型 SUV Kardian 將於 10/25 正式亮相。從官方這次公布的最新預告圖來看，Renault Kardian 的內裝設計採用時下流行的全液晶儀表搭配 8 吋觸控螢幕的組合，而在觸控螢幕左側還具備觸控式的功能按鍵。中央鞍座上則可以看到配備了尺寸小巧的電子排檔桿，視覺感受上更加科技及簡潔，而排檔座下方則提供兩組杯架。同時在車門飾板、中控台等處也都配有 LED 燈條，並能夠根據駕駛模式不同改變顏色，強化整體的內裝氛圍。
外觀部分，Kardian 的車頭預計導入品牌最新的家族化特徵，全新的廠徽面積相當大，加入貫穿式的銀色飾條並與兩側頭燈的 LED 燈線連為一體。而從官方公部的預告圖當中也可以推測 Kardian 將採用蜂巢式的氣壩設計，且面積也相當的大，搭配最下方的飾板更能突顯其都會 SUV 的運動風格。
據傳 Kardian 將會是 Dacia Sandero Stepway 的孿生車型，不過目前還尚未無法證實，且 Kardian 的車身輪廓還要更為緊湊，並配有車頂行李架，官方也指出有著較高的離地車身。而 Kardian 的車尾也同樣換上最新的廠徽設計，並將車名的英文字母至於正下方。
動力部分官方尚未透露，但根據南美洲市場的需求，預期將採用傳統的內燃機動力，有望搭載 1.0 升或者 0.9 升渦輪引擎，搭配 5 速手排或 6 速手排變速箱。