▲傳達廂型車的多用途性 Toyota 將於日本移動展推出三款概念車

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Toyota 於本屆 2023 日本移動展上帶來三款廂形概念車傳達多元用途的意念。首先在 Global Hiace BEV Concept 方面，該車正是迎合 Toyota 聚焦在電動車款發展的計畫，雖然細節上並未公開，如輸出功率和續航里程等，但它仍扮演了了未來運輸載具的可能性。
這輛電動廂型貨車取消市售版的三人座椅設定，僅保留駕駛座，主要完全用於運送貨物，並可能夠容納最長達 3.5 公尺的物體，同時具有完全平坦的地板，以及專用推車，方便司機裝卸或運送貨物至窗口。原廠指出其轉彎半徑為 5.5 公尺，車內還搭載可幫助司機找到下一個目的地的功能，能夠扮演在大城市和城鎮來回穿梭的實用廂型貨車。
另一款 Vellfire Spacious Lounge Concept 顧名思義便是有著更加奢華的車室空間，其導入了 LM 四人座的後排配置，可提供高達 500mm 的腿部空間，並提供了冰箱、衣架等等，讓頂級的商務人士可在車上達到真正的休憩。
X-Van Gear Concept 看起來有點像一輛 FJ Cruiser，如果它被復仇的女巫詛咒為一輛麵包車的話。事實上，豐田汽車車身公司將其視為一種新的汽車類別，既具有廂型車的寬敞空間，又具有 SUV 的四四方方的設計。
最後一款 X-Van Gear 概念車則是針對露營需求的消費者而開發，其採用前後滑門設計，並且取消 B 柱設計盡可能提供更加便利上下車的空間。車內的座椅靈感來自家裡的沙發，而在需要聊天或者飲食時，前排座椅可以向後旋轉，中央 的座椅則可折疊成桌子。
另外 Toyota 在展產上還帶來了一輛經過修復的 1967 年 Hiace，以證明 Toyota 在過去有著前瞻性的概念。而在商用車市場以貨車為主的時代，一輛 Van 也能具有足夠的靈活性，可以滿足載人或者運輸的需求。