與多款概念機車同台 Yamaha TRICERA 將於日本移動展亮相
Yamaha 原廠近日公布參加日本移動展 (Japan Mobility Show 2023) 的陣容，包含 MOTOROiD2、ELOVE、E-FV、Y-00Z MTB、Y-01W AWD 等概念車款，而其中最吸睛的莫過於一輛名為 TRICERA 的三輪跑車。
7Car 小七車觀點
此次將在日本移動展登場的 Yamaha TRICERA 開發理念是「令人興奮的城市旅遊」，擁有類似 F1 賽車的開放式車身結構，無車門的配置提供敞篷車般無與倫比的自由感，車頭採取低風阻車體設計，同時還可提供高度下壓力，並引導氣流從乘客前方排出。 除此之外，Yamaha TRICERA 還透過獨特的三輪轉向系統帶來「Kando」駕駛體驗，後輪可以進行同向和反向轉彎，使得車輛動態更加靈巧，並提供駕駛更高樂趣的操駕感受。原廠目前並無表示該車的動力來源以及性能數據，詳細相關資訊還需等到 10月 26 日以後才能揭曉。 車市中有不少三輪車輛，其中更有如 Morgan 3-Wheeler、Campagna T-Rex 等高性能車款，與眾不同的造型與奇異的操駕感受相結合，受到部分消費者的追捧與支持。而有關 Yamaha TRICERA，本站亦將持續追蹤，讓讀者第一時間掌握報導。