「青春照相館-重返20歲」 龜山區公所拉開敬老活動序幕
配合農曆九月九日重陽敬老，桃園市龜山區公所規劃112年長青及敬老楷模表揚系列活動，從今（16）日舉辦「重返20青春照相館」活動揭開序幕，邀請龜山區內具有祖孫身分民眾，透過模擬拔除長者白髮或白鬍子的互動遊戲，讓參與者體驗回復青春歲月的樂趣，同時也讓小朋友感受「家有一老，如有一寶」的寶貴精神，為17日登場的長青及敬老楷模表揚大會提前營造溫馨氛圍。
記者李春台／桃園報導
龜山區區長張嘉平表示，今年的長青及敬老楷模表揚系列活動，以「悅齡龜山‧感恩有您」為主題，向卓越貢獻的長者們表達感謝之情，今日登場的前導活動「重返20青春照相館」，邀請龜山區內的里長帶著具有祖孫身分的里民們，以模擬拔除長者的白髮或白鬍子，讓參與者仿佛回到年輕的時光。新興里里長陳洲輝帶著兩歲的小孫女參與體驗，平常孫女會拔阿公的白鬍子，但今天讓小孫女嘗試拔大根的白鬍子，期望大家都能珍視家中的智者，多陪伴在長輩身邊。
龜山區公所表示，17日在公所3樓舉行的表揚活動，將表彰66位有卓越貢獻長者，來自福源里的高齡96歲李沈玉燕女士，一生勤儉持家，辛苦養育出子女長大成人，因為人修德守法，子孫們各個有成就，對社會也有貢獻；大湖里李美靜女士從事公衛、長照關懷服務等40餘年，退休後更發揮所長投入社區關懷據點持續關懷長者並積極投入志工行列，繼續為長者服務，足以堪稱為地方表率。