▲導入 Google 車機系統 2024 小改款 Nissan Rogue / X-Trail 登場

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2024 Nissan Rogue 換上全新造型登場。在外觀部分，新年式 Nissan Rogue 換上全新的前保險桿設計，下方的氣壩造型與現行款有所不同，同時加入雷達感應模組，而家族化的 V-MOTION 水箱護罩採用薄型化設計，減低鍍鉻飾條面積，並與頭燈組連成一體。輪圈方面 SV 車型採用新型的 18 吋鋁圈，而 Platinum 車型則有專屬的雙色 19 吋輪圈，車色則新增了 Deep Ocean Blue Pearl、Baja Storm、Everest White Pearl 三款新色，並有雙色車身可供搭配。
相較於外觀，車內的變革更大，其中央的多媒體觸控螢幕內建 Google 系統，也是品牌首款應用該系統的車款，並提供 5 年的更新專案。其中 SL 和 Platinum 車型標準搭載 12.3 吋觸控螢幕，整合了 Google 地圖、Google Assistant 和 Google Play 等應用程式。
在 Android Auto 或 Apple CarPlay 連結方面，S 和 SV 車型為有線連結，SL 和 Platinum 車型則為無線，前兩者則配備尺寸較小的 8 吋螢幕，並沿用原本的車機系統。充電孔部分 S 車型標準提供兩組 USB-C，SV、SL 和 Platinum 則在中控台背面再加入兩組，SL 和 Platinum 更有無線充電板，同時全車系皆享有完整的 Nissan Safety Shield 360 安全系統。
動力方面，全車系統一搭載 1.5 公升 VC-Turbo 渦輪增壓直列三缸引擎，整合新一代 Xtronic 變速箱，最大馬力達到 201hp、最大扭力 30.1kgm，較舊世代的 2.5 升自然進氣引擎提升 11% 與 24% 的馬力與扭力。