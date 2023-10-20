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不讓人輕易看出微整痕跡！愛美女性紛紛敲碗：想要美得自然簡單

▲歲月難免會在臉上留下一些痕跡，不少人絞盡腦汁，求助各種醫美療程，就是希望可以找回年輕水嫩的自信光采。（圖/元晨診所提供）
▲歲月難免會在臉上留下一些痕跡，不少人絞盡腦汁，求助各種醫美療程，就是希望可以找回年輕水嫩的自信光采。（圖/元晨診所提供）

生活中心/綜合報導

愛美是女人的天性，但隨著年齡增長，歲月難免會在臉上留下一些痕跡，不少人絞盡腦汁，求助各種醫美療程，就是希望可以找回年輕水嫩的自信光采，但是又想兼具後疫情時代美學，要「美得自然簡單」，不再是要求各種臉型與樣貌模仿，而是轉而追求更好、更自然的自己！

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▲愛美的女性求助各種醫美療程，追求美得自然簡單。（圖／品牌提供）
▲愛美的女性求助各種醫美療程，追求美得自然簡單。（圖／元晨診所提供）
尤其是現在的新時代背景下，很多在職媽媽往往受到受到工作與家庭夾殺，把心力放在照顧家人與辛勤工作上頭，總是忽略好好愛自己的過程，不僅忙到焦頭爛額，臉上也失去了昔日美麗的神采，幸好，現在只要透過對的醫美輔助，就可以讓這些辛苦的職場女性們回歸最自然的美麗，可以跟時下拍照必備的濾鏡說掰掰，不用過度包裝、美化，就能大方展現最真實的一面。

 

▲元晨診所醫師陳志嘉分享，想要自然的美麗，可以選擇保柔緹「水無痕玻尿酸」。（圖／品牌提供）
▲元晨診所醫師陳志嘉分享，想要自然的美麗，可以選擇保柔緹「水無痕玻尿酸」。（圖／元晨診所提供）
元晨診所醫師陳志嘉分享，在臨床觀察上，發現女性們在選擇醫美服務時，非常注重「自然的美麗」，希望可以用醫美療程，就能讓大家一眼看出改變，但又說不上來是哪裡產生了變化，甚至很多人會直球表示，「希望用既簡單且快速的療程變漂亮，但是不要被老公或是同事發現」，也因此，醫師建議，選擇能自然展現美麗的保柔緹「水無痕玻尿酸」，就能符合這樣的需求和美學趨勢。

醫師陳志嘉指出，保柔緹「水無痕玻尿酸」獨特的專利CPM單相多密度技術，讓玻尿酸膠體與組織融合度更好，微整幾乎不露痕跡，讓愛美的女性們可以美得自然。保柔緹「水無痕玻尿酸」有效避免大多數玻尿酸品牌常見的缺點「藍光反應」，讓注射部位減少出現如瘀青般的泛青藍色。也就是因為組織融合度高，不須擔心產生凸起的毛毛蟲感，彷彿膚質天生飽滿。

不僅如此，德國大廠生產的保柔緹「水無痕玻尿酸」，是受到美國FDA，歐盟CE，及台灣TFDA多重認證的安全產品，獨特低敏配方能降低皮膚組織的刺激，解決民眾對於玻尿酸使用後的會產生發炎反應疑慮，滿足愛美的水水們，想要安全又自然變美的需求。

醫師陳志嘉表示，在臨床上就常用保柔緹「水無痕玻尿酸」來修飾眼周凹陷（如淚溝、上眼凹），可以快速擁有睡飽的自然好氣色，還能調整全下巴輪廓線、填補凹陷的夫妻宮與蘋果肌等，達到改善全臉輪廓修飾、細紋精修等，讓自然變美成為一件簡單的事！而且水無痕玻尿酸的療程快速，不用分多次進行，效果依不同劑型，可以維持高達6~18個月，完美的解決現代人時間有限，無法重複造訪診所的困境，讓每天的生活更有效率，還能美的更有自信。

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