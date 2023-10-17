導入 Google 車機系統 2024 小改款 Nissan Rogue / X-Trail 登場

新臺幣 71.9 萬元起　全新世代 CMC Zinger 正式上市

▲新臺幣 71.9 萬元起　全新世代 CMC Zinger 正式上市
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7Car 小七車觀點

中華汽車 (CMC) 今日 (10/17) 於新北市新店區圓頂劇場舉行「新世代 Zinger 上市記者會」，車型編成和建議售價為 5 人標緻型 (71.9 萬元起)、5 人豪華型 (77.5 萬元起)、5 人旗艦型 (82.5 萬元起)、7 人標緻型 (80.9 萬元起)、7 人豪華型 (86.5 萬起)、7 人旗艦型 (91.5 萬元起)，滿足工作與生活休閒用途

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中華汽車總經理 陳昭文。
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全新改款的 CMC Zinger 車身尺碼為長 4,665mm、寬 1,750~1,775mm、高 1,775~1,800mm，軸距為 2,720mm。在原始既有的輪廓下加入更銳利的線條設計，霸氣車頭水平設計語彙自水箱護罩延伸至頭燈，車頭日行燈整合方向燈帶來更為動感的氣息，獨立強化的霧燈區塊則表現出其耐苦的性格；立體化尾燈及飾條設計讓後方更有跨級距視覺感受，尾門把手位置下移，使得開啟施力更方便；入門、中階配有 15 吋鋁圈，頂規車型則升級為 17 吋雙色鋁圈配置。車色提供豪野黃、星河灰、冰鑽銀、冰曜白、尊爵黑等 5 種選擇。另外也有推出專屬視覺套件，包含：大型擾流尾翼、車側飾板組、車側登車踏板等等。

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內裝方面，全新世代 CMC Zinger 中控格局經過重新設計，懸浮式中央飾板水平展開，旗艦型採大片黑色鋼琴烤漆 (7人座頂規新增碳纖維花紋設計)，增添內裝乘用質感。全車置杯架總計共達 9 個 (車門*4、前扶手*2、中船後方*2、左後廂側板*1)。配備方面，中階以上搭載 9 吋 Panasonic 觸控式多媒體影音主機 (支援無線 Apple CarPlay / Android Auto)、前排恆溫空調、多功能方向盤 (ADAS / 音響設定)、Fast Key / Push Start；頂規車型更享有 10.25 吋全數位儀表。5 人座車型最大擁有高達 2,015L 後廂空間，座艙多變的組合變化，包括二排椅 6/4 分離、前後滑動、前翻摺疊、前排座椅全平躺功能，可創造出最多樣的空間利用性。中階車型以上首度搭載 Level 2 ADAS 先進駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動車距控制巡航系統、FCM 主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA 車道置中輔助系統、TJA 交通壅塞輔助系統等，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率。

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動力方面，全新世代 CMC Zinger 搭載排氣量 1,481c.c. 的 4A95TD 渦輪增壓直列四缸 16V 汽油引擎，搭配上 ZF 八速自排變速箱和後輪驅動，在 5,600rpm 時可輸出 172PS (127kW) 最大馬力，並於 1,500~4,000rpm 間產生 26.4kg-m 峰值扭力，平均油耗為 13.3km/L (7 人座)、13.4km/L (5 人入門、中階)、13.1km/L (5 人頂規)。懸吊系統採用前雙 A 臂系統附防傾桿、後非獨立式固定軸設計，踏上 205/70R15 (入門、中階) 或 225/55R17 (頂規) 的輪胎，煞車為前碟後鼓的配置。

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CMC Zinger 以實用取向出發，同時滿足工作與生活休閒用途，一車多用深獲消費者信賴銷售，至今長達 18 年，堪稱長壽車款；2023 年再推出大改款，並針對科技、動力、安全全面提升，在市場中具有相當高的競爭力，未來銷售表現令人期待。

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