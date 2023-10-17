18禁房型！TENGA x小鹿文娛全球首創主題房　CUP造型啞鈴練一下

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周邊小物也全到齊，像是TENGA CUP 造型啞鈴、LED 夜燈、衛生紙盒等等周邊布置。此外，房內浴室也是房客們必打卡之處，浴室內玻璃印上 TENGA LOGO、搭配 LOVE ME TENGA 馬克杯以及裝置在衛生紙架上的 TENGA 機器人，四處都充滿豐富鮮明的設計元素。入住一晚為5380元起，該房型為6坪雙人房型，一般價格大約落在4000~4500元不等，但只要入住「TENGA 主題房」，可獲得TENGA 禮包，包括四角褲、和風摺扇、EGG、CUP 及 PREMIUM CUP 價值約1300元。
除了男性的TENGA房型，還有「iroha 主題房」，以「閨密旅行」為設計出發點，集結品牌多樣產品元素設計的各式 iroha 視覺掛畫、iroha logo 地墊甚至到 iroha 經典「禪茶三味」產品搭配茶器構成的和室休憩區及「手掬物語」為靈感的日式庭園風陽台，都體現了日本傳統風情之美。入住 iroha 主題房，可獲價值1600元贈品。該房型有12坪的大空間，入住一晚為6880元起。
除了主題房，從10月21日至11月25日的每周六下午時段，於路徒PLUS 行旅主題館大廳舉辦為期六週的免費占卜體驗！除一般住客可享5分鐘免費占卜，入住主題房還可以享免費10分鐘占卜。TENGA 推出限定包裝的「彩虹驕傲 EGG」，只要在官網消費滿 1200元，即能免費獲贈一顆「彩虹驕傲 EGG」，特殊包裝不管是使用或收藏都適合。今年 TENGA 也宣布參與位於台北西門的「彩虹市集」，活動現場提供付費遊戲，同時與 HIV 衛教團體「新滋識」合作衛教禮盒，於同志大遊行期間在各大同志酒吧發送宣導正確 HIV 觀念。