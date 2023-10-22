2023台灣設計展落幕！17天突破658萬人潮 閉幕宴百位設計師齊聚
2023台灣設計展「新北○起來」今（22）日正式落幕，展期共17天，吸引超過658萬人潮進場參展，今晚閉幕晚宴於主展區新北市美術館舉辦，邀請百位設計師共聚，還有經濟部林全然次長、新北市副市長劉和然出席，現場準備新北之「饗（物產美食） 」和「藝（傳統工藝）」呼應設計展主題，劃下本展期的完美句點。
記者鍾怡婷/綜合報導
新北市代理劉和然出席閉幕宴表示：「從這次的設計展作品中，透過非常全能的設計、團隊，展現出城市多樣風貌，透過不斷地創作、修改、再設計中，展現出新北城市的力量，雖然今天（展期）劃下句點，但並不是真正的結束，已經透過2023台灣設計展帶動在地能量」。他也進一步透露，下一屆設計展已經陸續開始規劃，邀請民眾2年後再來體驗設計展的多元魅力。
2023台灣設計展除了展現城市魅力外，也提供給設計師一個大展身手的舞台，A14「let's go」展區的主策展人鍾秉宏、吳昭怡直言，一個好的展覽不僅是設計師的努力，也要多方共同的支持與努力，像是2023台灣設計展的主辦方，就提供清楚的題目、俐落的溝通，讓本次設計展可以很完整得展現。
本次設計展以「新北○起來」為題，17天的展期吸引破658萬人潮，今日閉幕晚宴，更是結合展覽五大主題，「土地」、「海洋」、「礦產」、「山林」及「城市」，餐食設計囊括新北29區的地方產食特色，如金山地瓜、三峽豆皮、萬里螃蟹或三峽黑豬肉等，進一步轉化成晚宴餐點，同時結合現場工藝職人展演，呈現視聽味覺的五感體驗。
演出節目融合了傳統文化和創新藝術表演進行跨界展演，包含林口樂林園Feat.DJ-DoubleP，由北百年北管樂社結合現代DJ、亦宛然布袋戲Feat.水影舞集，布袋戲與現代舞蹈跨界，又或是工藝與音樂跨界創作-金曲歌王謝銘祐Feat.萬發打鐵舖，在地傳統工藝、鄉鎮物產與當代設計相互交融，激盪出新的創意，共同為本次設計展畫下句點。