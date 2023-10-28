香港實境秀爆「導演中彈倒地」！噴血急救畫面曝光 電視台照播出
香港實境節目《無制限探險隊》，向來以冒險挑戰極限的風格而聞名，卻也產生許多爭議，而在日前播出的內容中，製作單位就拿來防彈衣做真人試驗，結果導演為了節目效果，竟要求摘掉防彈用的鋼板，一射完後他立刻倒地大叫，血流不止的畫面曝光後再度引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
據港媒《香港01》報導，節目組日前來到南非挑戰野外生活，鑒於當地槍枝氾濫、犯罪率高，每年都有許多人死於槍口之下。對此，節目組決定請來專家挑戰真人防彈衣做實驗，不過專家強調，一般的防彈衣都會加裝防彈鋼板，這讓剛體驗完的導演不是很滿意，還笑著說自己沒有什麼感覺。
怎料，導演為了提升節目效果，竟主動要求在沒有鋼板保護下接受射擊，「我如果受不了，會舉手喊停！」沒想到一射擊，導演馬上喊停，說完便痛苦地倒在地上翻滾，脫掉防彈衣後，清楚看見橡膠子彈已經卡進肉裡面，血流不止，最終緊急送醫。
事實上，專家早在一開始就提醒，如果沒穿上防彈衣，橡膠子彈仍會對人體造成瘀傷或肋骨斷裂，如果穿上只會感受到輕微的疼痛感。事後，導演回憶此事時表示，他完全沒有後悔，當下是為了拍攝黃金鏡頭而沖昏腦袋，直呼：「這件事情呈現的很精彩！」片段曝光後，立刻掀起網友討論。