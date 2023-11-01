農糧署推動8條食米遊程 歡迎親子團體報名玩一波

農糧署為推動食米教育，邀集優質稻米產區的地區農會及米糧業者，規劃 8 條食米教育體驗示範遊程，有田間生態導覽，碾米加工探索，以及多元米食教作，並且隨著四季節氣變化有不同遊程，歡迎親子、團體報名參加，從做中遊、遊中學，感受國產稻米魅力。
記者金武鳯/綜合報導
農糧署長胡忠一表示，8條食米教育遊程，包羅萬象，從漫步田間追著禾鴨跑，瞭解稻田中禾鴨如何為友善耕作，扮演小兵立大功的功能，到運用收穫後的稻草，製作健康捶打棒，認識稻草資材循環再利用的永續概念。還有製作創意米袋，包入在地生產的新米作為餽贈親友的好禮，再加上 DIY 巧手捏製幸福飯糰 、米穀粉製作米章魚燒體驗、趣味客家搗麻糬等，不一樣的食米遊程加體驗學習，可以好吃好玩一整天，進而了解米食文化 。
胡忠一署長指出，8 條食米路線遍布北中南東，各有亮點。例如，北部八仙六代園農場，推出以鵝卵石敲打稻榖脫殼活動，中部梧棲區農會舉辦親子割稻體驗及巧手捏製幸福飯糰、大甲區農會有農村稻田風光導覽，南投市農會的試腳力，體驗人工腳踩壟榖機很有趣。南部遊程是漫步無米樂電影拍攝田區風光、東部花蓮市農會辦客家麻糬軟 Q 製作體驗，還有池上鄉知稻之旅，樂饗池上專屬安心溯源食材農夫飯。
由農糧署公布的食米教育遊程，兼具觀察啟發、農村療癒及飲食均衡意義，不論春耕、夏耘 、秋收、冬藏，四季都好玩，歡迎全國機關團體、公司企業、校外 教學等揪團預約玩一波，感受田間微風輕拂稻穗，漫遊田園的知性之旅。