名家論壇》吳崑玉／千招萬式曬恩愛　別讓習大不開心

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誰說這種成吉思汗式的恐怖傳遞沒有效用？當大家心底都認為李克強的死因詭異，看到身後如此淒涼，迅即聯想到他可以幹掉退休的二把手，那也就可以幹掉任何人，甚至屠城。習大大現在是特務治國，想弄死誰就弄死誰，誰讓習大不開心，雖遠必誅不留痕。跟對岸關係愈密切的人，心底的恐懼感就愈大，誰知道自己有沒有什麼材料被對岸情治單位捏在手上？或那天莫明其妙被消失？
據說，是國安部陳文清直接奉令帶隊查辦富士康。郭董神隱七、八天，說要送連署書卻又臨時喊卡。自富士康被查辦以來，柯、侯、朱無一人幫郭董講過半句話。李克強猝逝，柯、侯、朱也無一人對這位前總理、老朋友，表達一絲半點的悼念之意。連帶的，藍營政治人物、寫手、名嘴也同步噤聲，暫時停止呼吸。反而是前幾週有媒體人的朋友的朋友作了個怪夢，提到如果藍白不能合，對岸會有人很不開心後，藍白合的步調居然真的積極了起來，連情侶裝都穿出來亮相曬恩愛了。這些藍白頭領們真是乖巧，真是機伶啊！周星馳電影都演不出這麼機伶的奴才角色？雖然心底對彼此有無盡厭惡，基層反彈已怒火中燒，縱然使出過千招萬式想幹掉對手，但如今只能有一個走向:「不要得罪習大大，別讓習大不開心！」作為一群搶著在主子面前爭寵的寵物狗，一連串的變故簡直把他們全嚇尿了，除了拼命搖尾巴，還能怎麼辦呢？
就在十月下旬這短短十幾天中，對岸習大大不演了，非綠陣營這幾位頭領也演不下去了，乖乖聽令去叼習大大丟出來的球球。什麼對等尊嚴，和平協議？連自己提供對岸上百萬工作機會的公司都快保不住了，一紙協議有個鳥用？一個國家的第二號人物都能死得如此不明不白，連國內外親朋好友來送送他都被禁止，連最基本的人性人權都付之闕如，以前握過手吃過飯的朋友都不敢出聲悼念，上個香、送個花都不敢，請問還談什麼尊嚴？李克強可是郭董在鄭州落腳的恩人啊！郭董怎不出個聲呢？我就等著看，這些曾經把與李總理合照曬在辦公室的藍營人物們，會用多快速度收掉那些照片？有那個敢發個唁電？真是機伶啊！政治正確大於一切啊！這才是「聰明人」哪！
如果這不叫作「奴才」，什麼叫作「奴才」？年紀愈大的老藍男，對這種奴才智慧愈熟悉，那正是威權時代的生存之道啊！你們年輕人不懂的。「上有所好，下必隨之」，討上級歡心，幫大人講話，揣摩上意，切莫違逆。上頭那個脾氣愈壞，手段愈狠，奴才們就得身段更軟，膝蓋更無力。脊樑骨在威權官場是個壞東西，明朝動不動「杖責」大官，當朝拖出去打一百大板，就是要打斷你們這些奴才的脊椎。官場生存之道，就是要識時務者為俊傑，適時當個無脊椎動物。反之，恐懼是個好東西，上頭愈狠愈威，中上層官員才能狐假虎威，當個兩面人，對上曲意承歡，對下疾言厲色。對圈內人以抄家滅族相威嚇，對圈外人則以戰爭屠城散佈恐懼。講白點，寧可當隻小綿羊，當個乖巧的畜牲，可愛的寵物，茍全性命於亂世，好死不如賴活著。也千萬不要強出頭，當個有意見的，偶爾會不聽話的惡犬猛禽，「鳥盡弓藏，兔死狗烹」，能力再強，功勞再大，也遲早下鍋，沒讀過歷史嗎？！
誰說台灣的威權時代已經過去了？那些從帝制到威權時代養出來的奴性智慧，還是普遍存在於許多老人的心底。這種氛圍像極了八九六四後的北京大學，血洗之後的校門口，有天貼出了一副對聯:「風聲、雨聲、讀書聲，不吭一聲」，「家事、國事、天下事，關我屁事」，滿適合貼在藍白合的會場門口的。拜託一下，這些想要成為國家領導人的人們，能不能去多吃幾罐維骨力？不要像那個包租婆的老公，一聽見獅子吼，就把頭埋在土推裡，頭上還插兩根草？咱們好歹還是個國家，還是需要有根脊樑骨的領導人哪！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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