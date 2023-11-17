24歲女陸生愛上台灣！交換快結束不想離開 台大穿白紗「找老公」
愛上台灣了！昨（15）日在台大圖書館前，出現一位身著白紗的女孩，還手舉「找老公」紙板，仔細一看旁邊還有詳細說出自己的來歷，原來這位24歲女大生來自中國四川省，來這裡交換一個學期，卻愛上了台灣，在朋友建議下決定進行徵婚，現場畫面曝光，也引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
網友Morris昨（15）日在臉書上分享，自己當天經過台大總圖，結果發現有不少人在門口圍觀，仔細一看才發現著婚紗的美麗姑娘站在那裡，手中還捧著一張紙板，寫著大大的「找老公」三字，而他本以為是在拍偶像劇，上前問了一下，才發現是認真的。
原PO與這位徵婚的四川女孩交談了一下，發現她不但性格開朗、勇敢、中英語流利。女陸生是四川成都人，1999年生目前24歲，本科還沒畢業，不太會做飯但會吃飯，沒車沒房但有幽默感，身體健康，即將可能會在某一天有月收入，總之不是個壞人。她也自我介紹寫上徵婚目的：「我非常非常喜歡台灣，我想留下來，你願意和我結婚給我法律身分嗎？」一旁還有幫忙她紀錄這場活動的朋友，所以也提到「如不願意被錄影，歡迎告訴我們中任何一個人。」
這場活動的畫面曝光，也引發網路熱議，不少網友大讚這位勇敢徵婚的四川女孩：「好有勇氣！知道自己所愛」、「人可愛文宣也可愛，期待後續發展」、「這個自我介紹很有趣」、「男孩們，機會來了快追」。