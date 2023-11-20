澎湖吳政杰、陳慧娟完成立委登記作業 翻轉澎湖打造澎湖長壽村
今（20）日是第11屆立委候選人登記參選的起跑日，澎湖縣選委會上午9時左右，無黨籍陳慧娟、國民黨吳政杰2人相繼前往登記，前後進入選委會大廳提交證件資料與保證金，2人並親切握手、相互加油預祝選戰順利。
記者張茂雄／澎湖報導
來勢洶洶的吳政杰提出「翻轉澎湖」的主張，他指出在2任鄉長任內，帶領湖西鄉各村里成為全國社區營造的模範點，湖西、湖東、成功、南寮、龍門、尖山、菓葉都發展出亮點，但有感於澎湖離島偏鄉在法令、資源分配不均的問題嚴重，這次他決意出來擴大服務目標，希望中央不要以台北看天下，製造城鄉之間的落差，讓澎湖再一次翻轉成功。
單槍匹馬前往登記的陳慧娟隨後表示，不管藍白合不合，或是要下架民進黨，澎湖有第三選擇就是投給她，她有能力成為一位好立委。今天也是陳慧娟先生侯武忠醫師逝世六周年紀念日，因此今日對她具有雙重意義。
陳說她是教職退休，這次打的是「非典型選戰」，至今已辦理60幾場健康講座、宣揚政治理念，並且結合公益、反毒宣導，爭取民眾認同和支持。她的競選總部不設主任委員，沒有總幹事，但有熱心志工協助，在沒有任何黨團的包袱下慎選未來的團隊，真正為澎湖鄉民服務。
吳政杰是在前縣長王乾發、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全等人陪同下，9時30分準時抵達選委會完成登記，吳歷經2任湖西鄉長、2任議員，是一位相當另類的地方民意代表，在8年鄉長任內帶領湖西獲得文化部第一屆社造行政獎、衛福部「金點之星」團體獎，在擔任地方民代期間成績斐然，這次將挑戰尋求4連霸的現任立委楊曜。