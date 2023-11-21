▲留心口腔裡的異常感覺　牙周病的恐怖真相

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並非有刷牙就夠了 牙周病的預防對策「牙周病」這個詞雖然很熟悉，但大眾實際上並不清楚這究竟是什麼樣的疾病。而且僅有極少數人有自覺自己是「病患」。
「所謂的牙周病，指的是支撐牙齒的部位發炎的疾病，保守估計有超過八成的日本成年人罹病，但這實際上卻幾乎是所有人都有的生活習慣病。罹病原因雖然是牙周病菌，但它屬於複合感染且並無特定感染途徑。牙周病可概略分為牙齦炎與牙周炎，前者多見於29歲以下的年輕人，發炎部位僅限於牙齦（牙床）。而30歲以上、中高齡則多為後者，發炎部位不僅限於牙齦，還擴及齒槽骨與牙周韌帶；齒槽骨逐漸遭到侵蝕導致牙齒鬆動，嚴重的話就會掉落。堆積在牙齒與牙床間的牙垢裡潛藏了無數的細菌，可以說是齲齒菌與牙周病菌的寶庫。」（長谷部伸一醫師，以下皆同。）
齒槽骨一旦遭到侵蝕，那真是令人坐立難安。牙齒越掉越多不但無法享受美食，就連高爾夫也不能盡興了。我們該怎麼發現與治療呢？
牙齦紅腫出血 就可能是牙周病「一旦牙齦紅腫出血，就要懷疑有可能是牙周病。然而因為症狀不多，很容易忽略，因此幾乎所有人都是在健康檢查時才知道自己有牙周病。如果還在牙周病初期，只要正確刷牙、確實控制牙菌斑（牙垢），就幾乎可以恢復到與正常無異的狀態。而即使病情越發惡化，也要遵守牙醫師的指導，專心治療不要放棄。」幾乎所有成年人都有牙周病，這是因為刷牙的方式不對嗎？是不是要從根本改善比較好？
「雖然刷牙時間會依牙周病的嚴重程度而異，但基本上每次都要花五分鐘以上，耐心清潔才對。牙齒和牙床的交界處要仔細刷乾淨，除此之外，牙齒和牙齒之間也要搭配牙線或牙間刷清潔。牙周病菌不同於齲齒菌在短時間內急速增加，而是需要花上數日逐漸變多。對於預防牙周病的刷牙方式，時間比次數更重要，必須花時間仔細刷掉牙垢才行。胡亂快速刷牙的方式即使可以大致刷掉牙垢，也可能因為弄傷牙齦而導致發炎。而牙齦萎縮會更容易堆積牙垢，因此要特別注意。除此之外，球友應每三個月找牙醫進行一次例行檢查，並接受名為PMTC的專業牙齒表面清潔。」
我們偶爾可以在俱樂部主屋看到用完餐就急著刷牙的人，原來那雖然可以預防蛀牙，卻無法阻止牙周病惡化。「有刷牙習慣是非常好的。但如果沒時間慢慢刷，那就花點心思使用不傷牙齦的『直立刷法』。
鬆動的牙齒也會影響揮桿表現，為了保護自己的牙齒，讓我們多多注意牙周病吧。
【解說】
HASEBA牙醫診所所長
長谷部伸一
牙醫博士，日本牙醫大學兼任講師。主修牙科材料學研究與臨床應用，於東京世田谷區中町的牙醫診所從事預防牙周病、人工植牙等綜合牙科診療，同時擔任日本牙醫大學牙科生實習指導，提供幼兒園健診、東京都立園藝高中健診與口腔保健講座，以及東京都市大學附屬中學職涯規劃課程等。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第50期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59925
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