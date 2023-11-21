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桃園長庚運動醫學中心啟用！　知名選手齊聚研討會分享運動傷害照護經驗

▲桃園長庚運動醫學中心啟用！　知名選手齊聚研討會分享運動傷害照護經驗
▲桃園長庚運動醫學中心啟用！　知名選手齊聚研討會分享運動傷害照護經驗

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】長庚醫院於11月18日舉辦今（2023）年第四屆學術研討會，特別邀請空手道選手谷筱霜和辜翠萍、高爾夫球天后曾雅妮、職棒全壘打王林智勝等4位選手，分享受傷後的心路歷程及長庚運動團隊的照護經驗。此外，當天也為新成立的「桃園長庚運動醫學中心」正式剪綵啟用。

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長庚運動醫學委員會主席、桃園長庚醫院院長楊政達表示，長庚紀念醫院斥資近4,600萬，在創院正好滿20周年的桃園長庚紀念醫院成立「桃園長庚運動醫學中心」，服務對象將擴及一般民眾，希望幫助更多熱愛運動的國人免受運動傷害之苦。

知名運動選手分享照護經驗　感謝長庚醫療團隊

過去，長庚醫院於高雄長庚、嘉義長庚二院區成立運動醫學中心，引進國外先進儀器並結合中西醫，營造嶄新的訓練及醫療環境，協助選手再創佳績。

像空手道選手辜翠萍，在2019年練習時左腳阿基里斯腱斷裂，經嘉義長庚運動醫學團隊協助進行治療、復健後，在2021年順利回歸，今年繼亞錦賽奪金後再戰亞運奪銀。空手道選手谷筱霜、辜翠萍表示，很感謝長庚運動團隊多年來的支持，讓她們可以在賽場上全力以赴。

而高爾夫球天后曾雅妮也分享，她因為髖部疼痛嚴重影響擊球表現，在長庚骨科詹益聖副院長召集下，組成醫療團隊針對手術前、中、後擬訂了半年治療與訓練計畫，目前復原狀況良好。她非常感謝長庚醫療團隊的用心及協助，讓她能重新回到熱愛的球場上。

職棒全壘打王林智勝則是因踩壘時受傷，造成左腳踝內外側韌帶斷裂，在高雄長庚進行治療、復健，並於運動醫學中心訓練，使其比預期的恢復時間更早回到球隊。他很感謝長庚團隊在治療過程中不斷鼓勵、幫忙，讓他更了解自己的身體狀況，也更有信心堅持下去。

再成立桃園長庚運動醫學中心　服務擴及一般民眾

繼高雄長庚、嘉義長庚二院區後，長庚紀念醫院再成立「桃園長庚運動醫學中心」。桃園長庚運動醫學中心主任、基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，桃園長庚運動醫學中心共有63項檢測與訓練設備，有跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理諮詢等服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一指導及訓練。

此外，由於不同運動傷害適合及需要的訓練項目不同，因此中心也引進反重力跑步機、生理回饋儀、多功能氣壓式訓練機、血流阻斷儀、運動機能監控系統等多項設備，以加速病人復原時程。

詹益聖副院長提到，像髖關節、膝蓋、腳踝或脊椎損傷，下肢無法承重的個案，經醫師評估下，可使用反重力跑步機，訓練維持心肺耐力時，可減輕使用者80%體重負荷，避免對關節產生過大壓力。

長庚陸續於高雄、嘉義、桃園設置運動醫學中心，引進各項先進的運動訓練及測量設備，以更科學化的數據資訊，與教練、選手共同檢視選手的體能與動作狀態，作為後續治療及訓練調整參考，降低運動傷害發生，並提升選手的技能表現。

長庚決策委員會程文俊主委表示，長庚運動醫學照護計畫自2014年起推動，今年邁入第十年，已投入近3億元經費，陪伴四千名選手成長，展望下一個十年，期望將照護服務擴及至一般民眾，相信在桃園長庚運動醫學中心成立後，可使服務更為升級。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59963

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