▲留鬍子響應Movember！ 臺大醫院攜手臺灣楓城泌尿學會照顧男性健康

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引入Movember概念至台灣 推廣男性健康知識此活動鼓勵參與者在這個月留鬍子，以傳遞健康知識訊息並喚起社會關注。臺大醫院對於男性健康至為重視，與臺灣楓城泌尿學會合作，首次引入Movember概念至台灣，全面推廣男性的生理、心理及行為健康知識，照顧男性健康。臺大醫院泌尿部鼓勵大家定期接受健康檢查，通過一般健康檢查、癌症篩檢、心血管疾病風險評估和性健康檢查，可早期診斷和預防，從而提高男性的生活質量和壽命。
男性健康月 4大主旨一次看一、關注生理健康：男性需要被關注的生理狀況，包括心血管問題、消化系統健康、骨骼健康和性健康等，尤其是高血壓、高膽固醇、糖尿病、攝護腺癌等與生活方式和遺傳有關的健康問題。
Movember活動特別重視在傳遞攝護腺癌、睪丸癌和其他男性健康問題的知識，提供支持和改善患者的生活質量。此外，Movember還要提醒人們男性也有更年期，其帶來的影響與生活品質息息相關，不容忽視。
二、促進健康行為：男性健康與健康行為密切相關，包括飲食、運動、戒菸、戒酒和保持健康體重。採取積極的健康行為可以降低罹患慢性疾病的風險。
三、重視性健康：男性健康還包括性健康問題，如性功能障礙、性傳播感染疾病的預防和治療，以及性與伴侶關係的緊密。
四、凝聚病友互助：Movember鼓勵人們建立病友團體，並積極參與，分享他們的故事，提供互助及支持，以減少男性在面對健康問題時的孤獨感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59946
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