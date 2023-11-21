▲她手抖夾菜、喝湯都拿不穩　雙和醫院完成首例原發性顫抖雙側治療

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磁振導航聚焦超音波 改善雙手顫抖症狀直到在朋友的介紹下到雙和醫院神經內科門診就醫，經過主治醫師柯子翔評估後，決定透過磁振導航聚焦超音波，又稱「神波刀」來改善右手顫抖症狀，而在去年12月美國食品與藥物管理局（FDA）建議神波刀得間隔九個月以上才得以完成雙側治療後，雙和醫院神經科團隊便與邵大姊討論完成雙側治療的可行性，徹底改善雙手顫抖病況。
邵大姊指出，一開始左手的顫抖狀況其實是比右手還嚴重的，但想先讓慣用手恢復正常，成果符合預期以及考量到生活中左右手的使用均不可或缺，因此決定在8月底進行針對左手顫抖的神波刀治療。
原發性顫抖以藥物治療為主 開顱手術風險大柯子翔醫師表示，原發性顫抖通常會先以藥物治療，但臨床上約有4成患者服藥效果不佳，此時則需考慮手術治療，不過外科開顱手術風險大，術後也需要較長的恢復期，屬於非侵入性的神波刀就是另一個選擇。治療過程不需麻醉，不用擔心感染、腦出血等併發症，搭配MRI核磁共振導航能一次完成，三天即可出院。
神波刀副作用隨時間消失 顫抖程度明顯降低雙和醫院神經外科羅偉倫醫師指出，神波刀在進行治療時，以特製頭盔聚集1024束超音波束，搭配腦部磁振造影立體定位，精準燒灼腦部深處幾毫米大小的神經，治療中可能有些許不適、包括頭痛、暈、嘔吐感，絕大多數為暫時性，後續住院時，也會使用類固醇藥物來控制治療部位之腦水腫情況，後續約2成患者有短暫頭暈、噁心、嘔吐等副作用，但大多在一至三個月內就消失，從臨床的評估來看，顫抖程度明顯降低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59943
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