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她手抖夾菜、喝湯都拿不穩　雙和醫院完成首例原發性顫抖雙側治療

▲她手抖夾菜、喝湯都拿不穩　雙和醫院完成首例原發性顫抖雙側治療
▲她手抖夾菜、喝湯都拿不穩　雙和醫院完成首例原發性顫抖雙側治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】64歲的邵大姊，罹患「原發性顫抖症」數年，雙手會不自主地顫動，兩年前，手抖的情況每況愈下，發病嚴重時甚至無法好好用餐，連筷子、湯匙都拿不穩，外出聚餐時，只能靠朋友來協助，「夾菜還能靠人幫忙，但喝湯怎麼辦？」邵大姊無奈地說。另外，手抖不僅影響用餐，連基本梳洗都無法順利完成，長久下來，越來越不想出門參與社交活動，原本期盼退休後能夠沉潛花藝、園藝，但連基本的剪枝、修葉都難操作，只得被迫放棄。

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磁振導航聚焦超音波　改善雙手顫抖症狀

直到在朋友的介紹下到雙和醫院神經內科門診就醫，經過主治醫師柯子翔評估後，決定透過磁振導航聚焦超音波，又稱「神波刀」來改善右手顫抖症狀，而在去年12月美國食品與藥物管理局（FDA）建議神波刀得間隔九個月以上才得以完成雙側治療後，雙和醫院神經科團隊便與邵大姊討論完成雙側治療的可行性，徹底改善雙手顫抖病況。

邵大姊指出，一開始左手的顫抖狀況其實是比右手還嚴重的，但想先讓慣用手恢復正常，成果符合預期以及考量到生活中左右手的使用均不可或缺，因此決定在8月底進行針對左手顫抖的神波刀治療。

原發性顫抖以藥物治療為主　開顱手術風險大

柯子翔醫師表示，原發性顫抖通常會先以藥物治療，但臨床上約有4成患者服藥效果不佳，此時則需考慮手術治療，不過外科開顱手術風險大，術後也需要較長的恢復期，屬於非侵入性的神波刀就是另一個選擇。治療過程不需麻醉，不用擔心感染、腦出血等併發症，搭配MRI核磁共振導航能一次完成，三天即可出院。

神波刀副作用隨時間消失　顫抖程度明顯降低

雙和醫院神經外科羅偉倫醫師指出，神波刀在進行治療時，以特製頭盔聚集1024束超音波束，搭配腦部磁振造影立體定位，精準燒灼腦部深處幾毫米大小的神經，治療中可能有些許不適、包括頭痛、暈、嘔吐感，絕大多數為暫時性，後續住院時，也會使用類固醇藥物來控制治療部位之腦水腫情況，後續約2成患者有短暫頭暈、噁心、嘔吐等副作用，但大多在一至三個月內就消失，從臨床的評估來看，顫抖程度明顯降低。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59943

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