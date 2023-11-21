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肺癌發生率竄升榜首！傳統手術or達文西胸腔鏡？ 　醫揭「關鍵選擇考量」

▲肺癌發生率竄升榜首！傳統手術or達文西胸腔鏡？ 　醫揭「關鍵選擇考量」
▲肺癌發生率竄升榜首！傳統手術or達文西胸腔鏡？ 　醫揭「關鍵選擇考量」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】肺癌雖然長年是十大癌症死因之首，但發生率一直都是第三，直至低劑量電腦斷層篩檢盛行，2023年11月10日國民健康署公布最新的2021年癌症登記報告，肺癌發生率已竄升十大癌症第一名。如今，十大癌症發生率及死亡率榜首，都是肺癌。

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早期肺癌增加　「微創」、「局部消融」成治療主力

安南醫院醫療品質副院長賴吾為指出，因早期肺癌的增加，微創和局部消融變成了肺癌手術的治療主力。賴吾為進一步說明，現代醫學區分為預防、診療、照顧三大塊，其中診療（診斷、治療）這一塊進步非常明顯，分別為兩大主要面向：「精準診療」和「微創治療」。他以肺癌治療為例，雖然肺癌大部分都要借助抗癌藥物（傳統化療、標靶、免疫治療）治療，但比較早期的肺癌還是可以靠外科手術切除，取得不錯的存活率。尤其在低劑量電腦斷層肺癌篩檢盛行後，被篩檢出來的早期肺癌數目增多，因此接受外科手術治療的患者也增多。

傳統還是「達文西胸腔鏡」？　取決於經濟及病情複雜度

2007年健保開始給付胸腔鏡手術費與相關耗材之後，至今已歷經了16年多，今胸腔鏡微創手術已成主流，傳統開胸反而變成例外了；因此，2023年3月健保給付達文西胸腔鏡肺葉切除的手術費，胸腔外科迎來了另一個新時代。

現在衍生的問題，在於患者不容易弄清楚如何在「傳統胸腔鏡」和「達文西胸腔鏡」手術之間做出抉擇？決定因素往往取決於經濟因素，和疾病複雜度。賴吾為指出，傳統胸腔鏡的自付額低、機動性高，可以解決一般的肺部疾病；但若經濟許可或保險額度夠，且病情複雜（如涉及血管沾黏不易分離，或需要支氣管重建）的情況下，便可以考慮接受達文西胸腔鏡手術。因為「達文西的器械可以540度靈活轉動，並模仿人類雙手做旋轉、抓取、捏夾等動作；然而傳統胸腔鏡器械就像兩根筷子般，器械前端的靈活度較不足。」

肺臟不能切除太多　局部消融治療需自費

另外，早期的單側或雙側多發性原發性的肺癌，也是常令醫病雙方感到困擾的問題。賴吾為解釋，肺臟是人類呼吸，用來交換氣體的器官，不能切除太多，否則會影響生活品質。有鑒於此，發展出「局部消融治療」，即在電腦斷層的導引下，利用微波（microwave）、無線射頻（radio-frequency）、冷凍（cryotherapy）等方式，進行一次多顆的燒灼或冷凍等消融動作，且間隔一段時間後，還可以再重複操作。不過，目前健保尚未給付肺癌的局部消融治療，因此患者需全額自費，約需8至10萬元不等。

賴吾為強調，隨著早期肺癌數目因低劑量電腦斷層篩檢而增加，在兼顧病情控制和生活品質的前提下，肺癌微創手術和局部消融，將是新時代浪頭上的主力治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59942

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