▲感恩節大餐吃烤火雞注意！　謹記「3多3少3去」遠離大腸癌威脅

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大腸癌威脅不容小覷 應掌握「3多3少3去」原則根據最新癌症登記資料顯示，雖然大腸癌不再是國人10大癌症第1位，但110年大腸癌新診斷個案仍有1萬6,238人，為10大癌症發生人數第2名。衛福部統計，111年超過6千人死於大腸癌，影響國人健康甚鉅。
而大腸癌的發生其實與現代人生活飲食習慣有關，如：愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動或肥胖等因素，再加上沒有定期篩檢，都是造成大腸癌快速攀升的原因。為了讓民眾能「腸」保健康，感恩節安心健康享用美食，國健署提供健康「3多3少3去」原則：
- 3多－多蔬果、多喝水、多運動：
- 多蔬果：
- 多喝水：
另外，含糖飲料不僅無法解渴，反而會攝取過多的熱量，提醒民眾應養成喝白開水的習慣，既省錢又可減少身體的負擔。
- 多運動：
- 3少–少油鹽、少紅肉、少醬料：
- 少油鹽：
- 少紅肉：
- 少醬料：
- 3去–去肉皮、去肥油、去焦黑：
- 去肉皮：肉類的皮儘可能少吃，降低熱量的攝取。
- 去肥油：肉質偏肥的部分，儘可能以瘦肉為主，減少食用肥肉的比例。
- 去焦黑：
定期大腸癌篩檢也很重要 可降35%大腸癌死亡率大腸癌是最可預防的癌症之一，為有效預防大腸癌，除要健康飲食、規律運動外，定期篩檢也很重要，國健署署長吳昭軍表示，50－74歲的民眾透過定期每2年做1次糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率、35%死亡率。
因此，國健署再次呼籲，感恩節聚餐民眾可多用當季新鮮食材，增加蔬菜的攝取及適量的水果，減少加工肉品及紅肉的攝取，而50－74歲民眾應多加利用國健署補助每2年1次的糞便潛血檢查，若檢查結果為陽性，建議及早做大腸鏡檢查，以遠離大腸癌的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59993
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