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感恩節大餐吃烤火雞注意！　謹記「3多3少3去」遠離大腸癌威脅

▲感恩節大餐吃烤火雞注意！　謹記「3多3少3去」遠離大腸癌威脅
▲感恩節大餐吃烤火雞注意！　謹記「3多3少3去」遠離大腸癌威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】今（2023）年11月23日是西洋「感恩節」，在這天和親友一同享用感恩節大餐慶祝佳節是感恩節的習俗。國健署表示，由於中西文化逐漸融合，許多台灣人也會聚餐慶祝感恩節，其中少不了燒烤類食物或烤火雞等佳餚，提醒民眾應「3多、3少、3去」，吃得健康並透過定期篩檢遠離大腸癌威脅。

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大腸癌威脅不容小覷　應掌握「3多3少3去」原則

根據最新癌症登記資料顯示，雖然大腸癌不再是國人10大癌症第1位，但110年大腸癌新診斷個案仍有1萬6,238人，為10大癌症發生人數第2名。衛福部統計，111年超過6千人死於大腸癌，影響國人健康甚鉅。

而大腸癌的發生其實與現代人生活飲食習慣有關，如：愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動或肥胖等因素，再加上沒有定期篩檢，都是造成大腸癌快速攀升的原因。為了讓民眾能「腸」保健康，感恩節安心健康享用美食，國健署提供健康「3多3少3去」原則：

  • 3多－多蔬果、多喝水、多運動：
    • 多蔬果：
蔬果富含維生素、礦物質，且膳食纖維可增加飽足感、促進腸胃蠕動，同時也可以減少肉類或主食類的攝取量。應挑選當季新鮮、顏色豐富的蔬果。

  • 多喝水：
可以避免血液太黏稠、減少熱量攝取，以擺脫肥胖、慢性病威脅，並能促進腸胃蠕動進而預防便秘，維持身體健康。建議成人每日飲用6－8杯水（240 ml／杯），分次小口慢慢喝。

另外，含糖飲料不僅無法解渴，反而會攝取過多的熱量，提醒民眾應養成喝白開水的習慣，既省錢又可減少身體的負擔。

  • 多運動：
世界衛生組織（WHO）指出，21%－25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議親朋好友歡聚之時，茶餘飯後相揪逗陣散步，還能降低大腸癌罹患風險，一舉數得。

  • 3少–少油鹽、少紅肉、少醬料：
    • 少油鹽：
減少油的用量，並建議選用植物油，因為含有較高比例的單元不飽和脂肪酸，可以保護心血管，但高溫烹煮會使油脂變性應盡量避免；而少鹽則可以降低鈉的攝取，減少身體負擔。

  • 少紅肉：
國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛）會增加17－18%罹患大腸癌的風險。

  • 少醬料：
建議多以食物的原味鮮甜為主，避免添加過多的醬料，或是可以自製較無負擔的醬料，兼顧食物的美味，又可兼顧自身的健康。

  • 3去–去肉皮、去肥油、去焦黑：
    • 去肉皮：肉類的皮儘可能少吃，降低熱量的攝取。
    • 去肥油：肉質偏肥的部分，儘可能以瘦肉為主，減少食用肥肉的比例。
    • 去焦黑：
美國國家癌症研究所指出，在高溫表面上燒烤的肉片，因烹調過程中會形成致癌物質－多環芳烴（PAHs），隨而附在食物表面，若燒烤食物表面有焦黑現象，建議切除或不食用。

定期大腸癌篩檢也很重要　可降35%大腸癌死亡率

大腸癌是最可預防的癌症之一，為有效預防大腸癌，除要健康飲食、規律運動外，定期篩檢也很重要，國健署署長吳昭軍表示，50－74歲的民眾透過定期每2年做1次糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率、35%死亡率。

因此，國健署再次呼籲，感恩節聚餐民眾可多用當季新鮮食材，增加蔬菜的攝取及適量的水果，減少加工肉品及紅肉的攝取，而50－74歲民眾應多加利用國健署補助每2年1次的糞便潛血檢查，若檢查結果為陽性，建議及早做大腸鏡檢查，以遠離大腸癌的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59993

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