▲【有片】掌握3重點讓你脫離「養寵新手村」　帥獸醫傳授攻略！

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第一 時間充足寵物需要陪伴，例如犬隻需要到外面上廁所、貓咪也需要有人鏟沙，因此飼主下班後須要有足夠的時間與耐心，照顧寵物的需求。
第二 空間夠大犬隻體型越大，所需的生活空間也越大，例如拉布拉多或德國狼犬待在小套房裡好憋！是否擁有足夠的空間是很關鍵的問題；養貓所需的空間則跟犬隻不同，貓咪喜歡跳躍、待在高處的地方休息，會讓牠有安全感，因此貓咪的生活空間是屬於立體型的，建議飼主家中可準備高櫃子，若有餘裕空間可準備貓跳台。
第三 口袋夠深養寵物跟養小孩都需要投入心力，從犬貓進入家中開始，吃喝拉撒都需要飼主照顧，添購飼料罐頭也是一筆開銷，還有每個月都需驅蟲保養，一旦生病就醫沒有健保，比人看病還貴，飼養前都須做好規劃與評估。
張軒祐建議，養寵物勢必會面對生病花錢，飼主可每個月固定存錢，當作寵物未來的醫療基金。切記別為了養寵物造成飼主自己的負擔，顧此失彼、本末倒置，對寵物也是壓力，建議飼主有能力照顧好自己，有餘裕再來飼養寵物。
NG食物一次看寵物吃什麼才健康？獸醫師建議以乾飼料為主即可，含有豐富的維生素、胺基酸等營養，比起飼主自己煮鮮食更能夠滿足寵物所需，也容易入手。至於下列食物則應避免餵食，以免造成寵物健康負擔：
1. 大蒜、洋蔥等辛香料
大蒜、洋蔥等辛香料裡面的化合物會傷害紅血球，紅血球被破壞之後就會造成溶血與貧血，甚至影響腎臟的功能。
2. 高油高脂高鹽分的人類食物
人類食物富含油脂、鹽巴、醬油，高油高鹹飲食會讓寵物引發胰臟炎、增加腎臟負擔，肝膽也會受到影響，影響廣泛。
3. 水果
水果尤其是葡萄或葡萄乾會造成腎臟損傷，也須避開。
4. 巧克力
寵物食用巧克力會影響中樞神經，輕則精神無力、食慾不振；重則可能會出現整個中樞神經混亂，恐有致死風險。
5. 骨頭
張軒祐提醒，不少民眾習慣餵食骨頭，但狗狗若沒有咬碎，吃進肚子會塞在胃部與十二指腸，無法消化、排不出去，造成上吐下瀉。尤其雞骨頭特別要避免，即使咬碎，邊緣仍然相當銳利，可能刺穿狗狗的腸胃道，不可不慎。
採訪醫師：張軒祐 獸醫師
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59924
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