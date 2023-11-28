2023雲嘉嘉營藝術開展！雲林「浪居帶」掀起灣岸藝術未來學

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雲林展區由淡江大學教育與未來設計學系助理教授邱俊達擔任策展人，以「浪居帶Tidal-lounged Zone」為主題，「浪居」與「Lounge」除了諧音，也具有意象與意義的交織。策展人從環境生態關懷出發並結合「灣岸藝術未來學」（Bay In-between Art）長期計畫的思考，重新定義與構思「人」與「自然」共生共存的想像與實踐方案。
本展以「邊界連結—測繪」、「讓居連結—好客」、「未來連結—場景」三個子題，結合青年藝術家、科學家、學術界以及地方創生團隊的力量，呈現雲林當代藝術的新樣貌。
除了文化觀光處展覽館1-2樓，策展人亦邀集青年藝術家、藝文團體共9人/組於展期前後陸續舉辦「浪居WORK」系列互動工作坊共3場、「浪居TALK」系列論壇共5場，透過多元的管道，讓雲林民眾參與藝術的同時，也體驗到當代藝術有趣、美好、深刻的內涵。
雲林展區「浪居帶Tidal-lounged Zone」
▪展期：即日起至12月10日
▪展出地點：雲林文化觀光處展覽館1-2樓
▪策展人：淡江大學教育與未來設計學系 邱俊達助理教授
▪參展藝術家／團體9組：丁仁桐、王怡婷、王筱雯、吳炯韋、林正偉、周暉凱Kyle Theo、迪多‧尤沃諾Dito Yuwono、詹秋得、許程崴製作舞團