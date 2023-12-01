又貴、續航又短 特斯拉Cybertruck總算生出來了！
特斯拉Tesla終於發表了大家等待已久的Cybertruck，在交車儀式上我們也才知道了這輛車的實際規格，而在售價部分原本執行長Elon Musk表示約4萬美金的價格並不存在，最終這輛車的入門RWD版本要價60,990美金，折合台幣大約是191.2萬元，而續航里程表現部分也沒有大家想的這麼多，但有消息指出未來將有增程版本可以購買。
Carture 車勢文化
Cybertruck是特斯拉Tesla近年來討論度最高的車款，而這輛車終於在近日舉辦交車儀式，只不過今年度會有多少車輛交付到消費者手中並沒有人說明，而目前有三種版本車款，分別是RWD、AWD以及Cyberbeast性能版本，價格分別是美金60,990、79,990以及99,990元，折合台幣約是191.1萬元、251萬元以及313.8萬元，最大馬力部分在RWD車型沒有說明，不過AWD車型擁有600匹，而Cyberbeast則是擁有845匹的表現。
在車輛百公里加速部分，RWD車型為6.6秒、AWD車型為4.2秒、Cyberbeast車型為2.7秒，續航里程則分別為400公里、544公里、512公里，在超充15分鐘的狀態下可以擁有219公里的續航表現，此外四驅、Cyberbeast車款預計還會有增程型的選擇，其續航里程會突破700公里，不過費用以及運作方式尚未揭露，此外車輛除了優異的加速表現之外，還有接近5噸的拖曳能力，加上氣壓懸吊加持之下，離地高可以來到43公分，相信會有不俗的越野成就。