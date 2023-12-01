▲ 華為一個汽車部門就有破兆估值 中國人搞電動車真的太強了

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現在有消息指出華為跟長安汽車的合作將會更加深入，其中華為將會把本來公司內部的IAS部門獨立，這個部門本就專注於智慧電動汽車的開發，不論是軟體或是硬體都在這個部門的範圍內，而且有多達7,000多位員工在這工作，而這個部門獨立之後將會與長安共同成立一家新公司，但是長安汽車要用自身5%的股份去交換新公司35%的股權，這樣換算之下該新公司也就是原本華為的IAS部門估值來到了2,000億人民幣～2,500億人民幣之間，這個數字讓不少人相當驚訝。
目前華為並沒有為這個消息作出說明，但是他們承認在與許多投資者進行談判當中，其目的都是希望技術以及資源可以轉入該新公司，讓智慧汽車技術可以發展更快，他們的目標就是要成為智慧電動車領域當中的博世BOSCH，要知道博世現在於汽車世界當中可說是不可或缺的存在，你的車輛有很大部分的重要零配件都是來自於這個德國品牌，不過也有人說到這個部門根本不賺錢，因為現在已經花了超過30億美金，約台幣942.6億元，但是直到今年上半年他們才只有10億元人民幣的收入，相當於44.1億元台幣而已，究竟這次的部門獨立是要擴大經營還是切除腫瘤，就只有華為高層才知道了。