KYMCO 重回冠軍！市占39.6%大幅領先，12月加碼優惠方案
全球專業機車品牌KYMCO光陽機車持續落實「最得我心」品牌精神，隨著8月份國民神車GP125「39,800專案」轟動全台創下機車史上無敵紀錄、9月「轟動時刻」發表K1超級英雄等四款新車上市大受好評，銷售氣勢強勁叫好又叫座之下，KYMCO 11月終於迎來睽違18個月的銷售冠軍迎向勝利時刻，以高達39.6%市占率擊敗同業勁敵，大幅領先市占4.9%、銷售台數差距高達4,184台！KYMCO為感謝消費者的熱烈支持，KYMCO於12月1日正式公布「優惠加倍奉還」年終優惠活動起跑，加碼推出「業界最高5,000元汰舊換新補助」，讓消費者以最優惠的價格，購入最卓越的產品，落實「最得我心」的品牌理念，體現KYMCO對全台百萬通勤族群的用心與貼心。
2GameSome - 有車賞
根據數據所最新公告的資訊，截至11月30日，橫掃全台突破六萬五千台訂單的GP125交車在總掛牌數量累計已達50,471輛，產線也以最高品質與生產效率的監督下順利運行，KYMCO保證不會延誤、順利如期交車；在9月26日光陽轟動時刻發表會四大新車款K1超級英雄、RCS Moto捍衛戰士、RomaGT至尊巡旅與Many Moto反骨玩家，剛在11月12日結束最後一場巡迴體驗試乘活動，踴躍參與活動的人潮也讓整體市占率扶搖直上，強勁提升光陽整體市占率，市場反應叫好又叫座，展現身為市場領導品牌的KYMCO最受國人喜愛的實力。
KYMCO「轟動時刻」轟動市場！慶祝「勝利時刻」感謝加倍回饋 喊汰舊最高補助就在光陽！
為感謝並回饋消費者的支持，KYMCO持續秉持「最得我心」理念，推出業界最高「優惠加倍奉還」活動，汰舊換新補助再加碼5,000元；即日起至12月 29 日，只要購買大地名流或Nice LED，最高可享汰舊21,300 元超高額補助！隨著新車口碑不斷發酵，搭配最強力的優惠促銷，讓KYMCO翻轉市場指日可待，朝2024油電雙冠的目標穩定前進，展現轟動市場的制霸表現。
「優惠加倍奉還－加碼業界最高汰舊換新5,000元」活動資訊 (詳情條件請見光陽官網)：
建議售價61,000元-光陽購車金8,000元-汰舊加碼5,000元-政府汰舊補助6,300元=41,700元
建議售價69,800元(鼓煞版)-光陽購車金10,000元-汰舊加碼5,000元-政府汰舊補助6,300元=48,500元