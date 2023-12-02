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Peugeot 法式團圓樂新春健診服務活動

▲Peugeot 法式團圓樂新春健診服務活動
▲Peugeot 法式團圓樂新春健診服務活動

2GameSome - 有車賞

歲末年終將至，法式團圓樂新春健診服務活動壓軸登場，與您一起迎向2024年，即日起至2024年1月31日於PEUGEOT全台經銷商授權服務廠提供全車系免費健診服務，再享定保類及電瓶等零件85折起、機油6折起等好康優惠；活動期間內返廠消費滿NT$ 5,168元即可獲得法式團圓樂獨家『獅徽好運漁夫帽』乙頂，同時，離廠後參加服務滿意度調查及活動代表字分享活動，還有機會抽PEUGEOT龍年限定獅寶寶乙隻。

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伴隨年節腳步接近，2024 PEUGEOT法式團圓樂新春健診服務活動四大主題專區全面展開，不僅給予PEUGEOT車主最安心的車輛守護，更帶來豐富活動內容及多重優惠，以感謝車主們的熱情支持。

【免費行車健診】

提供車輛底盤、引擎室、電瓶及功能操作等免費檢查，新春返鄉團圓與出遊前最安心的健診服務。

【零件新春優惠】

提供定保類及電瓶等零件85折起，機油6折起新春優惠。

【鈑烤年終特惠】

歲末年終“龍”光煥發迎新春鈑烤特價優惠。

【好運〝龍〞總來】

健診滿額禮：

活動期間內，返廠健診且消費滿NT$5,168元即可獲得PEUGEOT獅徽好運漁夫帽乙頂（建議售價NT$ 600元），送完為止。

活動代表字抽獎：

活動後收到服務滿意度調查簡訊，踴躍分享活動代表字並上傳滿意度調查問卷，就有機會獲得PEUGEOT龍年限定獅寶寶乙隻。

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