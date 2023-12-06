▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.010 ---- 雙前座乘坐體驗

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Tucson L Turbo Hybrid 全車系均為深棕雙色內裝，在座椅的包覆上延續此配色，材質選用皮質來進行包覆，還具備白色車縫線處理，視覺效果與質感均相當不錯。先從座椅設計來看，Tucson L Turbo Hybrid 全車系均為深棕雙色內裝，在座椅的包覆上延續此配色，材質選用皮質來進行包覆，還具備白色車縫線處理，而 Tucson L Turbo Hybrid 在所有編成中均支援駕駛座 10 向電動調整，還可進行 2 向的腰靠調整，不過副駕駛座 8 向電動調整則為 GLTH-C 的專屬配備。乘坐感受部分，座椅的發泡綿設定軟硬適中，支撐性足夠，包覆性也符合水準之內，頭枕高度可手動調整，本身偏硬，而電動腰靠的可調整幅度頗大，可滿足長時間行車下所需的腰部支托效果。
入座 Tucson L Turbo Hybrid 的前座，除了座椅本體的包覆材質擁有良好的觸感之外，小七哥在中央扶手上蓋加裝的包覆材質讓舒適度更為提升。
而 Tucson L Turbo Hybrid 在所有編成中均支援駕駛座 10 向電動調整，還可進行 2 向的腰靠調整，不過副駕駛座 8 向電動調整則為 GLTH-C 的專屬配備，座椅的設定介面均未外側飾板中，按鈕形狀清楚且尺寸足夠，調整時符合直覺，且易於設定至所需的坐姿。其他獨特功能方面，小七哥這台 Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 擁有車系中唯一配備的 IMS 駕駛記憶座椅，因此可在前門飾條的最前端見到其操作介面，在夜間更具有背光處理，質感相當不錯。此套記憶座椅可提供駕駛座儲存 2 組乘坐位置的功能，不過未能連同車外後視鏡位置一同記憶實在相當可惜。值得一提的是，配備 IMS 駕駛記憶座椅後，Tucson L Turbo Hybrid 也可享有在豪華車款中較常見到的 Smart Access 迎賓功能，可在熄火欲下車離開時自動將座椅向後退，以挪出更多空間來讓上下車更為便利，上車入座後則可自動調整回原先設定的乘坐位置，相當便利。
Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 擁有車系中唯一配備的 IMS 駕駛記憶座椅，因此可在前門飾條的最前端見到其操作介面，在夜間更具有背光處理，質感相當不錯。此套記憶座椅可提供駕駛座儲存 2 組乘坐位置的功能，不過未能連同車外後視鏡位置一同記憶實在相當可惜。Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 除了座椅調整功能更出色之外，還擁有車系中唯一的雙前座加熱與通風功能，兩者均可進行三段式強度調整，在交車初期時碰上酷熱夏季，可透過通風功能讓乘坐時更舒適，而近日氣溫驟降又陰雨綿綿之下，打開加熱功能可顯著感到更為暖和，甚至連方向盤都有加熱裝置，操作介面整合於排檔座前方，使用上直覺便利，搭配按鈕上的燈號顯示可說是一目了然，創造相當優異的雙前座綜合乘坐體驗。
最高階的 GLTH-C 擁有雙前座加熱/通風及方向盤加熱功能，讓雙前座乘員在不同的天候下可更加舒適。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，全車各項機能運作均正常無故障，在 11 月 25 日時添加 41.01 公升的 95 無鉛汽油至跳停後，主要都在台北市區行駛，但直到本文截稿仍未再次加油，因此需在未來的長期測試文章中才會與讀者分享最新的平均油耗數字。