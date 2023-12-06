▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.010 ---- 雙前座乘坐體驗

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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid Tucson L Turbo Hybrid 全車系均為深棕雙色內裝，在座椅的包覆上延續此配色，材質選用皮質來進行包覆，還具備白色車縫線處理，視覺效果與質感均相當不錯。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 入座 Tucson L Turbo Hybrid 的前座，除了座椅本體的包覆材質擁有良好的觸感之外，小七哥在中央扶手上蓋加裝的包覆材質讓舒適度更為提升。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 而 Tucson L Turbo Hybrid 在所有編成中均支援駕駛座 10 向電動調整，還可進行 2 向的腰靠調整，不過副駕駛座 8 向電動調整則為 GLTH-C 的專屬配備，座椅的設定介面均未外側飾板中，按鈕形狀清楚且尺寸足夠，調整時符合直覺，且易於設定至所需的坐姿。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 擁有車系中唯一配備的 IMS 駕駛記憶座椅，因此可在前門飾條的最前端見到其操作介面，在夜間更具有背光處理，質感相當不錯。此套記憶座椅可提供駕駛座儲存 2 組乘坐位置的功能，不過未能連同車外後視鏡位置一同記憶實在相當可惜。

最高階的 GLTH-C 擁有雙前座加熱/通風及方向盤加熱功能，讓雙前座乘員在不同的天候下可更加舒適。