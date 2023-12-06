▲新動力、配備更齊全 2024 年式 Lada Niva Legend Urban 登場

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根據母集團 AvtoVAZ 公布的新聞稿表示，全新 Niva 換上符合 Euro 5 法規的動力，但該規範已經是 2009 年實施，以現代的眼光來看其實也過時了。而現行的 Euro 6 是在 2014 年實施，至於 Euro 7則將於 2025 年左右開始執行。然而 Niva 車系過往都使採用符合 Euro 2 規範的動力系統，該規範則是在 1996 年推出，因此換上 Euro 5 的動力技術也算是明顯的進步。
另外還有一款更高階的 Niva Travel 車型，期提供更豐富的車內配備，包含巡航控制系統 (含限速功能)、行車電腦、自發光儀表和雙色鋁圈等。同時俄羅斯當地媒體指出，過去受到經濟制裁而取消的 ESP 系統也將回歸。
在價格方面受到經濟和原物料影響，新年式 Lada Niva Legend 的起價為 927,500 盧布 (約合新台幣 32 萬)，漲幅超過 10 萬盧布。而 Niva Travel 的起價則為 1,215,000 盧布 (約合新台幣 42 萬)，較過往同樣也有些微的調漲。
Lada Niva Legend 車系自 1977 年推出至今約有 46 年的歷史，可謂車壇的老妖精。距離上次 2019 年大規模改款後亦有 4 年的時光，在這期間還受到疫情、戰爭及經濟制裁的影響，造成新車缺料、停產的狀況。如今原廠再度推出新年式車型，以車迷的角度來看自然相當驚喜，但在受到政治影響的情況下，品牌未來的發展也是相當耐人尋味。