▲預計 2024 年量產 Toyota Urban SUV Concept 登場

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Toyota 於布魯塞爾舉辦的活動推出全新的 Urban SUV Concept 電動概念車。雖然 Urban SUV是一款概念車，不過官方表示，只要換上適當尺寸的輪圈以及傳統後視鏡後，整體將會與量產版車型十分接近。其車頭依舊保有強烈的家族化色彩，導入與 Prius 相似的頭燈組，在氣壩內加入類導流的飾板造型，同時在周圍還加入燈條進一步提升視覺衝擊感。另外在前艙蓋上也有類似通風孔的空氣，更增進整車的運動氣息。
車側方面其前後輪拱肌肉感十足，車門下方還透過銀色飾條點綴，並採用隱藏式 A 柱以及隱藏式門把手設計，後視鏡選用電子攝影機，但官方已明確表示量產版將回歸傳統的設計。車尾部分配備貫穿式 LED 尾燈和自發光的廠徽，搭配尾翼及空氣分流器營造出濃厚的跑旅韻味。
尺碼部分，Toyota 指出 Urban SUV Concept 的車長為 4,300mm，比起歐規 Yaris Cross 長了 120mm 毫米，亦比 Yaris Cross 寬了 55mm 及高出 40mm。
動力方面，據了解量產車型將提供前輪驅動或四輪驅動的配置，以及兩種不同容量的電池模組，其中大容量車型的最大續航里程約為 400 公里上下。
Toyota 規劃未來兩年內將在歐洲市場推出至少六款新型電動車，這次率先登場的 Urban SUV Concept最快將於 2024 年在歐洲上市，預計和 Yaris Cross 共同擔綱汽油車市場及電動車市場的入門角色。