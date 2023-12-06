▲預計 2024 年中歐洲上市 2024 Toyota Hilux Hybrid 48V 登場

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歐規 2024 年式 Toyota Hilux 首度導入 48V 輕度油電混合動力系統。新款 Hilux Hybrid 48V 外觀保持不變，僅提供雙廂型式的車型。其搭載的引擎使用皮帶系統驅動小型電動發電機，進而為新型 48V 鋰電池充電。該電池尺寸小，重量僅為 7.6 公斤，可以安裝在後排座椅下方，盡可能減少對座艙空間的影響。而這款 48V 電池還可透過新型 DC/DC 轉換器為車輛的 12V 系統供電。
與 Toyota 傳統的全混合動力系統一樣，新電池在減速時充電，有效地透過剎車動能進行回收能量，同時還可額外增加剎車性能。充滿電後，電池將透過電動發電機向引擎提供 16hp (12 kW) 的功率和 65Nm 的扭力，增強加速、功率和效率。
至於在引擎本底方面則同樣搭載符合 Euro 6d 排放標準的 DOHC、16 氣門、2.8 升柴油渦輪引擎，在 3,400rpm 時可產生 204hp (150 kW) 最大馬力，在1,600 至2,800rpm 時可發揮 500Nm 的扭力。
官方表示新款 Hilux Hybrid 48V 在都會行駛時，48V 系統的額外動力可提供更好的油門反應和線性加速 (尤其是在靜止狀態下)，而動能回收剎車系統則可帶來更有效、更自然的減速感覺。
增強型引擎啟閉系統能使引擎能夠保持較長時間的關閉狀態，再加上 48V 系統的優勢，與傳統的非電氣化柴油動力系統相比，整體燃油效率提高了 5%。
另外原廠也考慮到 Hilux 的客群有極大的機率會在較嚴峻的環境使用車輛，因此也有提升其 48V 零件的耐用度，並做防水處理，讓這款越野皮卡仍保有 700mm 的涉水深度，因此要去越野也不是問題。
Hilux Hybrid 48V 預計在 2024 年中於在歐洲市場上市，而這次加入 48V 輕度油電混合系統的主要目的就是為了應付歐洲市場嚴苛的排放法規，未來是否會引進國內還有待關注。