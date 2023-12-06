小

7Car 小七車觀點

我是廣告 請繼續往下閱讀

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 本次試駕的是頂規的 Ford Focus Active Wagon Vignale。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 Focus Active Wagon Vignale 在現行第四代 Focus Wagon 的基礎上，換上了 Active 專屬外觀套件。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 車頭具備鍍鉻直列式水箱護罩。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 Vignale 標配 Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (8項照明功能)。

前保險桿下方加入高抗磨運動套件。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 尺碼部分，Focus Active 的車身長寬高為 4,693x1,844x1,537 (mm)，軸距則為 2,700mm。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 車頂設有運動型鋁合金行李架 (靜態載重250kg/動態載重75kg)。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 車側配備 Active 專屬車身銘板。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 側裙上同樣具備高抗磨運動套件。

足踏 18 吋五幅雙色切削鋁圈 (215/50R18)。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 車尾下擾流同樣具備高抗磨運動套件，排氣管為右側單邊雙出設定。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 Focus Active Wagon Vignale 擁有歐風質感內裝，中控台以專屬軟質包覆。

Active 專屬耀動藍內飾板。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 配備 12.3 吋液晶智慧多功能儀錶板，畫質清晰且容易判讀，介面更會隨駕駛模式而做變化。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 HUD 智慧型抬頭顯示器支援導航路口指引（Turn by Turn）。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 3.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，透過大尺寸高解析度 2K 畫質精細呈現多樣訊息，並導入人因介面及運算效能全面升級的新世代 SYNC®4 娛樂通訊整合系統，大幅度精簡中控系統的實體按鍵，整合至 13.2 吋超大螢幕當中。同步支援無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™，並可顯示最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 標配 675W B&O 重低音環艙音響系統，具備 9 支揚聲器，尾廂更放有動茲重低音喇叭 (附等化器 & 擴大機系統)。

E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統，下方具 EPB 按鍵式電子手煞車、Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統，右方亦有兩個附夾緊功能的杯架。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 前座擁有 Qi 無線充電座、Type A+C 充電座以及 12V 取電孔。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 Active 專屬迎賓踏板。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 搭配 Ford Sensico 時尚永續皮革座椅 (駕駛座 8 向電動調整)，具有舒適、高透氣和耐磨特性。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 後排座椅同樣具有優異的質感表現，頭部與膝部空間對於普遍民眾來說相當充裕，乘坐角度及舒適性都能滿足。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 Focus Wagon 在 5 人座模式享有 635 公升的載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至 1,653 公升。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 行李箱防水墊在雨天時方便放置傘具及受潮物品。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 具有後座一鍵傾倒裝置，無論在車測或車尾都能迅速將座椅倒平。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 採用 1.5 升 EcoBoost 182 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，導入支援 2 缸運作的 VDE 汽缸間歇功能、結合歧管噴射與缸內直噴的雙噴油系統，加上雙獨立可變汽門正時等設計，可在 6,000rpm 時輸出 182 匹最大馬力，4,500rpm 時可輸出 24.5kg-m 峰值扭力。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕 具備多元地形動態型車模式，包含一般 (Normal)、節能 (ECO)、運動 (Sport)、防滑 (Slippery) 以及非鋪裝路面 (Trail)。

兼具操控與性能，跨界旅行問世！ Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕