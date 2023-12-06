▲兼具操控與性能，跨界旅行問世！　Ford Focus Active Wagon Vignale 試駕

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本次試駕的是頂規的 Ford Focus Active Wagon Vignale。新在哪裡？
外觀：
●配備全新 Active 專屬套件，包括鍍鉻直列式水箱護罩、前後保險桿、輪拱飾條均搭載黑色防刮越野護板，並搭載前後及車側銀色下護板。
●Vignale 車型標配 Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統。
●搭載 Focus Active Wagon 專屬 17 吋鋁合金輪圈。
●車頂設有運動型鋁合金行李架 (靜態載重250kg/動態載重75kg)
●具備專屬懸吊系統，調教離地高 163mm
●Active 專屬車身銘板。
●17 吋 (X) 與18 吋 (Vignale) 雙色切削鋁圈。
內裝：
●歐風質感內裝，中控台以專屬軟質包覆，配置 Ford Sensico 時尚永續皮革座椅 (駕駛座 8 向電動調整)。
●13.2 吋高解析度 2K 螢幕 (SYNC 4 系統，具原廠導航、無線 Apple CarPlay/有線 Android Auto)
●配置雙區恆溫空調。
●Active 專屬耀動藍內飾板。
安全：
●標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)。
●6 具 SRS 安全氣囊。
動力：
●動力系統維持 EcoBoost 1.5 升三缸渦輪增壓汽油引擎，配置 8 速手自排變速箱，並採前輪驅動配置。
●引擎最大馬力 182 hp/6,000，最大扭力 24.5kgm/ 4,500 rpm。
外觀方面，Focus Active Wagon Vignale 在現行第四代 Focus Wagon 的基礎上，換上了 Active 專屬外觀套件，車頭具備鍍鉻直列式水箱護罩，並標配 Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (8項照明功能)，前保險桿下方加入高抗磨運動套件，車側配備 Active 專屬車身銘板，車頂設有運動型鋁合金行李架 (靜態載重250kg/動態載重75kg)，足踏 18 吋五幅雙色切削鋁圈 (215/50R18)，車尾下擾流同樣具備高抗磨運動套件，排氣管為右側單邊雙出設定。尺碼部分，Focus Active 的車身長寬高為 4,693x1,844x1,537 (mm)，軸距則為 2,700mm。
Focus Active Wagon Vignale 在現行第四代 Focus Wagon 的基礎上，換上了 Active 專屬外觀套件。
車頭具備鍍鉻直列式水箱護罩。
Vignale 標配 Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (8項照明功能)。
前保險桿下方加入高抗磨運動套件。
尺碼部分，Focus Active 的車身長寬高為 4,693x1,844x1,537 (mm)，軸距則為 2,700mm。
車頂設有運動型鋁合金行李架 (靜態載重250kg/動態載重75kg)。
車側配備 Active 專屬車身銘板。
側裙上同樣具備高抗磨運動套件。
足踏 18 吋五幅雙色切削鋁圈 (215/50R18)。
車尾下擾流同樣具備高抗磨運動套件，排氣管為右側單邊雙出設定。內裝方面，Focus Active Wagon Vignale 擁有歐風質感內裝，中控台以專屬軟質包覆，搭配 Ford Sensico 時尚永續皮革座椅 (駕駛座 8 向電動調整) 和 Active 專屬耀動藍內飾板、迎賓踏板。配置12.3 吋液晶儀錶板、13.2 吋高解析度 2K 螢幕 (SYNC 4 系統，具原廠導航、無線 Apple CarPlay/有線 Android Auto)、HUD 抬頭顯示器整合導航系統、QI 手機無線充電、丹麥頂級 B&O 音響 (9支揚聲器+重低音喇叭)、雙區恆溫空調等。機能性方面，五座模式下擁有 635L 的行李廂空間，在雙座模式下則可達 1,653L。
Focus Active Wagon Vignale 擁有歐風質感內裝，中控台以專屬軟質包覆。
Active 專屬耀動藍內飾板。
配備 12.3 吋液晶智慧多功能儀錶板，畫質清晰且容易判讀，介面更會隨駕駛模式而做變化。
HUD 智慧型抬頭顯示器支援導航路口指引（Turn by Turn）。
3.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，透過大尺寸高解析度 2K 畫質精細呈現多樣訊息，並導入人因介面及運算效能全面升級的新世代 SYNC®4 娛樂通訊整合系統，大幅度精簡中控系統的實體按鍵，整合至 13.2 吋超大螢幕當中。同步支援無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™，並可顯示最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能。
標配 675W B&O 重低音環艙音響系統，具備 9 支揚聲器，尾廂更放有動茲重低音喇叭 (附等化器 & 擴大機系統)。
E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統，下方具 EPB 按鍵式電子手煞車、Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統，右方亦有兩個附夾緊功能的杯架。
前座擁有 Qi 無線充電座、Type A+C 充電座以及 12V 取電孔。
Active 專屬迎賓踏板。
搭配 Ford Sensico 時尚永續皮革座椅 (駕駛座 8 向電動調整)，具有舒適、高透氣和耐磨特性。
後排座椅同樣具有優異的質感表現，頭部與膝部空間對於普遍民眾來說相當充裕，乘坐角度及舒適性都能滿足。
Focus Wagon 在 5 人座模式享有 635 公升的載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至 1,653 公升。
行李箱防水墊在雨天時方便放置傘具及受潮物品。
具有後座一鍵傾倒裝置，無論在車測或車尾都能迅速將座椅倒平。安全科技方面，標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)，涵蓋 iACC 智慧型定速巡航調節系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統 (附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、IA 十字路口輔助煞停系統、DI 前向距離偵測系統、DA 車距警示系統、AHB 自動遠光燈 (X 車型除外)、BSA 視覺盲點偵測與輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、ESA 閃避轉向輔助系統、駕駛疲勞輔助系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、雙模式倒車顯影輔助系統 (含一般、放大縮小、停車 動態指示線)、全方位低速碰撞警示系統、前/後四眼式倒車雷達等。被動安全部份車身採用高達 33% 航太級硼鋼布局車體結構，並搭載 6 具 SRS 氣囊、前後座預緊式安全帶和符合歐洲最新 i-Size 法規 (ECE R129) 兒童安全座椅的優化 ISOFIX 裝置，可說是相當齊全。
標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)。動力配置方面，Focus Active Wagon 採用 1.5 升 EcoBoost 182 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，導入支援 2 缸運作的 VDE 汽缸間歇功能、結合歧管噴射與缸內直噴的雙噴油系統，加上雙獨立可變汽門正時等設計，可在 6,000rpm 時輸出 182 匹最大馬力，4,500rpm 時可輸出 24.5kg-m 峰值扭力，配上 8 速 SelectShift 自排變速箱及前輪驅動，繳出 16.1km/l 的平均油耗表現。同時具備多元地形動態型車模式，包含一般 (Normal)、節能 (ECO)、運動 (Sport)、防滑 (Slippery) 以及非鋪裝路面 (Trail)。底盤方面，採用新世代 C2 平整化平臺，具備專屬懸吊系統，調教離地高 163mm，後懸吊更採獨立多連桿式，同時配置德規減震筒、EPAS 轉向系統、EBB 電子式煞車和高扁平比輪胎。
採用 1.5 升 EcoBoost 182 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，導入支援 2 缸運作的 VDE 汽缸間歇功能、結合歧管噴射與缸內直噴的雙噴油系統，加上雙獨立可變汽門正時等設計，可在 6,000rpm 時輸出 182 匹最大馬力，4,500rpm 時可輸出 24.5kg-m 峰值扭力。
具備多元地形動態型車模式，包含一般 (Normal)、節能 (ECO)、運動 (Sport)、防滑 (Slippery) 以及非鋪裝路面 (Trail)。駕駛 Ford Focus Active Wagon Vignale 上路，除了駕駛視野稍有提高之外，加速的回饋與動力的輸出表現仍是熟悉的感受，推力豐沛且銜接順暢，在舖裝路面行駛時，增長的避震器行程並不會帶來過多的側傾，反而是重新調校的阻尼參數創造了較 ST-Line 車型更優異的碎震吸收能力，輔以出色的 NVH 工程水準，乘駕品質相信可以滿足家庭買家的期望。
身為主打跨界休旅機能的車款，在非舖裝路面的表現自然不僅止於車高增加，所帶來更大的進入角與離去角等升級，隨車搭載的多元地形動態行車模式切換系統更帶來同級車少有的地形適應能力，Slippery 防滑模式可調整油門踏板輸出線性並降低驅動輪轉速敏感度，還可提昇 ESP 電子式車身動態穩定系統的介入程度，使車輛在積水、泥濘或草地等低摩擦係數路段仍提供駕駛一定程度的循跡性，至於 Trail 簡陋路面模式則可透過控制 ABS 及 TCS 來提昇輪胎空轉程度，以排除胎面上的積雪或泥土，以達到幫助駕駛脫困的效果，在試駕過程中也多次完成溼滑又崎嶇的越野關卡，以前輪驅動的跨界車款來說表現令人驚艷不已。
跨界風潮方興未艾，以旅行為基礎開發的 Crossover 車型早期出現於豪華品牌，近年進口平價品牌也開始導入，然而國產價位的產品卻遲遲從缺，此回福特六和以源於歐洲原廠的 Focus Active Wagon 切入國內市場之中，憑藉 Focus 車系一貫的出色駕馭感受與科技配備水準，輔以確實有助於攻克輕度越野環境的電控系統與重新調校的懸吊設定，兼顧了日常實用機能與地形適應能力，更是少有的 C-Segment 跨界掀背選擇，產品競爭力令人看好，市場表現值得期待。