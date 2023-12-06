▲提供能源管理、智慧充電服務與營運管理解決方案　工研院展示首創電動大客車智慧充電服務

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現場邀請交通部次長陳彥博、交通部運輸研究所所長林繼國、工研院副院長胡竹生、中興巴士集團董事長呂奇龍、鼎漢國際工程顧問董事長李俊賢等嘉賓蒞臨。電動大客車智慧充電服務系統結合大數據分析及人工智慧技術，同時支援國際通用的開放充電站通訊標準 (Open Charge Point Protocol；OCPP)，可協助客運業者解決目前營運站營運成本、人力調配、電池壽命監測的三大轉型痛點：第一、「非均流充電」技術可降低業者在電力契約容量需求，能有效節省電力成本，更能減輕台電在區域內的電力供應壓力。根據實際場域案例試算，每年可節省營運成本達 20% 以上；第二、「遠端偵控」技術可降低人力操作需求，並且減少人為操作失誤的風險；第三、「AI 人工智慧分析技術」可平順化充電操作，延長電池使用壽命 20%，透過 AI 人工智慧分析技術與大數據儀表板，不僅能監控車上電池的健康程度，進行全生命週期的紀錄，更能確保電動公車營運順暢。
這套智慧充電系統目前已應用在中興巴士集團北士科站，配備 64 輛電動公車上，未來將擴充至跨場站、跨客運業者及跨系統的充電調度，可針對電動物流車及電動計程車等車隊進行充電管理。
AI 及大數據正引領電動車充電的新紀元。在交通部運研所支持下，工研院攜手客運業者共同打造國內首創的電動大客車智慧充電服務系統，實現了充電過程全自動化，提供業者即時、全時段的智能充電；未來亦將持續朝《2035 技術策略與藍圖》作為研發方向，發展電動車整車系統、關鍵零部件及智慧充電服務，實現臺灣永續發展、推動低碳交通的目標。