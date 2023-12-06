▲玩轉「跨界」新生活、正式售價 96.9 萬起　全新 Ford Focus Active Wagon 正式在臺上市！

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外觀方面，Focus Active Wagon Vignale 在現行第四代 Focus Wagon 的基礎上，換上了 Active 專屬外觀套件，車頭具備鍍鉻直列式水箱護罩，並標配 Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (8項照明功能)，前保險桿下方加入高抗磨運動套件，車側配備 Active 專屬車身銘板，車頂設有運動型鋁合金行李架 (靜態載重250kg/動態載重75kg)，足踏 18 吋五幅雙色切削鋁圈 (215/50R18)，車尾下擾流同樣具備高抗磨運動套件，排氣管為右側單邊雙出設定。尺碼部分，Focus Active 的車身長寬高為 4,693x1,844x1,537 (mm)，軸距則為 2,700mm。
內裝方面，Focus Active Wagon Vignale 擁有歐風質感內裝，中控台以專屬軟質包覆，搭配 Ford Sensico 時尚永續皮革座椅 (駕駛座 8 向電動調整) 和 Active 專屬耀動藍內飾板、迎賓踏板。配置12.3 吋液晶儀錶板、13.2 吋高解析度 2K 螢幕 (SYNC 4 系統，具原廠導航、無線 Apple CarPlay/有線 Android Auto)、HUD 抬頭顯示器整合導航系統、QI 手機無線充電、丹麥頂級 B&O 音響 (9支揚聲器+重低音喇叭)、雙區恆溫空調等。機能性方面，五座模式下擁有 635L 的行李廂空間，在雙座模式下則可達 1,653L。
安全科技方面，標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)，涵蓋 iACC 智慧型定速巡航調節系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統 (附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、IA 十字路口輔助煞停系統、DI 前向距離偵測系統、DA 車距警示系統、AHB 自動遠光燈 (X 車型除外)、BSA 視覺盲點偵測與輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、ESA 閃避轉向輔助系統、駕駛疲勞輔助系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、雙模式倒車顯影輔助系統 (含一般、放大縮小、停車 動態指示線)、全方位低速碰撞警示系統、前/後四眼式倒車雷達等。被動安全部份車身採用高達 33% 航太級硼鋼布局車體結構，並搭載 6 具 SRS 氣囊、前後座預緊式安全帶和符合歐洲最新 i-Size 法規 (ECE R129) 兒童安全座椅的優化 ISOFIX 裝置，可說是相當齊全。
動力配置方面，Focus Active Wagon 採用 1.5 升 EcoBoost 182 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，導入支援 2 缸運作的 VDE 汽缸間歇功能、結合歧管噴射與缸內直噴的雙噴油系統，加上雙獨立可變汽門正時等設計，可在 6,000rpm 時輸出 182 匹最大馬力，4,500rpm 時可輸出 24.5kg-m 峰值扭力，配上 8 速 SelectShift 自排變速箱及前輪驅動，繳出 16.1km/l 的平均油耗表現。同時具備多元地形動態型車模式，包含一般 (Normal)、節能 (ECO)、運動 (Sport)、防滑 (Slippery) 以及非鋪裝路面 (Trail)。底盤方面，採用新世代 C2 平整化平臺，具備專屬懸吊系統，調教離地高 163mm，後懸吊更採獨立多連桿式，同時配置德規減震筒、EPAS 轉向系統、EBB 電子式煞車和高扁平比輪胎。
跨界風潮方興未艾，以旅行為基礎開發的 Crossover 車型早期出現於豪華品牌，近年進口平價品牌也開始導入，然而國產價位的產品卻遲遲從缺，此回福特六和以源於歐洲原廠的 Focus Active Wagon 切入國內市場之中，憑藉 Focus 車系一貫的出色駕馭感受與科技配備水準，輔以確實有助於攻克輕度越野環境的電控系統與重新調校的懸吊設定，兼顧了日常實用機能與地形適應能力，更是少有的 C-Segment 跨界掀背選擇，產品競爭力令人看好，市場表現值得期待。