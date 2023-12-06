▲Peugeot e-2008 No.019 ---- 空調系統表現

我是廣告 請繼續往下閱讀

Peugeot e-2008 e-2008 標準配備單區恆溫空調，主要出風口集中在雙前座儀錶台的外側，以及中控台中央，合計共 4 組可調整式。當然在前擋風玻璃下緣的儀錶台、前座腳部空間上方也都具有空調出風功能。

Peugeot e-2008 e-2008 將部分空調操作實體按鈕保留於中控台面板當中，自左起分別是車內循環、空調開關、空調風量最大化，其他細部功能則需在中控台上方觸控螢幕中進行操作。

Peugeot e-2008 e-2008 的空調選單介面相當易於操作，還提供獨特的 3 種 Auto 運作模式。

e-2008 的空調出風口造型相當立體，上方以鍍鉻飾框點綴，下方葉片保留塑料設計，但調整風向的撥桿仍帶有鍍鉻飾條，使質感在同級車中屬上乘。