▲Peugeot e-2008 No.019 ---- 空調系統表現

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e-2008 標準配備單區恆溫空調，主要出風口集中在雙前座儀錶台的外側，以及中控台中央，合計共 4 組可調整式。當然在前擋風玻璃下緣的儀錶台、前座腳部空間上方也都具有空調出風功能。操作方式部分，e-2008 運用 i-Cockpit 座艙設計理念，具有濃郁的駕駛導向風格，也簡化實體按鈕數量，將許多車輛功能整合至中控台觸控螢幕的人機介面之內，包括車內循環、空調開關、空調風量最大化，但諸如溫度控制、風向控制及風量控制等細部功能，則需在中控台上方觸控螢幕中進行操作。
e-2008 將部分空調操作實體按鈕保留於中控台面板當中，自左起分別是車內循環、空調開關、空調風量最大化，其他細部功能則需在中控台上方觸控螢幕中進行操作。在人機介面當中，空調功能會隨時將目前設定溫度及運作模式顯示在上方狀態列當中，左上角則顯示目前車外溫度，而當進入空調選單後，上方狀態列便不會出現空調運作情形。空調介面內容簡單易懂，左側區塊為風量調整，可按下螢幕上的 + 與 - 圖案來切換不同強度，至於中央區塊則為溫度調整，可進行 0.5 度的微調，而右側區塊則為風向調整。值得一提的是，e-2008 的單區恆溫空調除了擁有自動模式之外，還可透過選單右下角的「選項」功能進行 Soft (風量會較小、運作較安靜)、Normal (正常) 及 Fast (風量加大以提高效率) 等不同 Auto 模式，相當特別。
e-2008 的空調選單介面相當易於操作，還提供獨特的 3 種 Auto 運作模式。在即將屆滿 1 週年的用車過程裡面，對於其空調系統的使用，可說是經歷了一年四季不同溫度的實際體驗，完整的感受到 e-2008 的冷房與暖氣效果。在去年剛開始進行長期測試時，發現其空調因吹拂方向的設定而會造成車內玻璃起霧，後來前往原廠進行空調控制軟體的更新後，在近期的冬季氣候中，玻璃起霧情況已不會再現。
e-2008 的空調出風口造型相當立體，上方以鍍鉻飾框點綴，下方葉片保留塑料設計，但調整風向的撥桿仍帶有鍍鉻飾條，使質感在同級車中屬上乘。在今年炎熱的夏季時，本站發現 e-2008 的空調出風口面積並不大，且後座並無設計出風口，使得冷房效率較差，但在小七哥黏貼隔熱紙後，改善了冷房效率，加上前一段提到原廠曾更新空調控制軟體，也感受到冷房效率似乎有所提升。
e-2008 的後座乘客未能享有專屬的空調出風口，冷房效率在黏貼隔熱紙並更新空調控制軟體後有所改善。本週使用情形方面，目前 e-2008 主要由小七哥與家人在台北市區內作為日常通勤與代步之用，偶爾會進行公務上的行程往返，平時在公司均可進行充電，在使用里程上均合乎期待，且使用屆滿近 1 年之際，全車的各項機能運作表現均正常無故障。