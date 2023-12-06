▲限量 100 輛　Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute 歐洲市場正式亮相！

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首先外觀方面，相信各位讀者從外表來看會有種這輛是一輛可以合法上路的街車的錯覺，原因在於其實該車款是按照著 GR Supra GT4 Evo 為樣本基礎所打造。 Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute 的問世，就是 Toyota 原廠為慶祝 生產了 100 輛 GT4 車型，因此命名為 GT4 100th Edition Tribute。其車身塗裝採用了名為 Plasma Orange 的塗裝，並配置了大量的 Gazoo Racing 車身空力套件，使其在外觀上能與標準版 Supra做出明顯的區隔。
動力方面搭載3.0 升直列六缸渦輪引擎，最大輸出為382匹馬力，峰值扭力達 500牛頓米，並搭配 6 速手排變速箱採，可說相當熱血。 此外，懸吊系統更換上具 10 段軟硬阻尼可調以及降低車身高度 3.5 mm 的 Bilstein Evo T1 避震器。
據原廠表示，Supra GT4 100th Edition Tribute僅於歐洲市場銷售限量 100 輛，其德國建議售價為 68,900 歐元，相當於約新臺幣 235 萬元。而GR Supra 車系長久以來皆為 Toyota 旗下性能車款的代表，自 1978 年推出第一代車型以來，便以其直列六汽缸引擎、前置後驅傳動配置，贏得眾多粉絲的青睞，而現行款 GR Supra 更是品牌專業賽車商品部門 GAZOO Racing，汲取豐富賽事經驗與技術所開發出來的性能跑車，賽道等級的調校讓操控更加精準，顧客更能充分體驗純粹的奔馳樂趣。