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奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線

▲奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
▲奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線

7Car 小七車觀點

Volkswagen Group 旗下德國高級跑車製造廠 Porsche 今日 (12/5) 發出新聞稿，宣布其位於德國薩克森邦的萊比錫工廠生產的第 200 萬部 Porsche 新車於當地時間 12 月 4 日正式完工出廠，而且是近期才發表不久的第三代 Panamera，是奠定該廠建成十周年的重要紀錄。

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奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
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奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
這輛身穿金屬馬德拉金色烤漆的 Panamera Turbo E-Hybrid 由一名杜拜車主下訂。動力系統源自於 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎。全新開發的電動馬達具有 190 PS （140 kW）最大馬力，兩者可造就最大馬力 680 PS（500 kW）的綜效輸出，綜效扭力更達 930 Nm。原廠將電動馬達整合進重新開發的八速 PDK 雙離合器自手排變速系統之中，因而省去的電動馬達外殼可減輕約  5 kg。電動馬達整合到變速系統的油路之中，也因此改善電驅系統的熱平衡，讓電動馬達可提供更高的連續輸出。只需 3.2 秒就能完成 0 至 100km/h 的加速，極速則達到 315 km/h。容量 25.9 kWh 的電池使在 WLTP 測試中獲得最高  91 km 的純電續航力，市區純電續航力則是 83 至 93 km。全新的 11 kW 交流電車載充電裝置搭配適合的充電器時可將充電時間縮短至 2 小時 39 分。

奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
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奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
萊比錫工廠於2002年興建，自 2009 年起 Panamera 先由福斯集團製造和塗裝上色，再送至該廠進行零件組裝。2013年11月萊比錫工廠擴建車體製造區和塗裝工作坊，正式成為「全方位工廠」，而自 2016 年第二代 Panamera 完全在該廠生產以後，更有「萊比錫製」標籤作為正字記號。萊比錫工廠在體驗中心，客戶可以享受交車服務，參觀歷史車型展，並讓各種 Porsche 車型在一條獨特的賽道和 132 公頃的越野區域進行試駕。這裡最具代表性的是 32 公尺高的「鑽石」客戶中心，它的設計就像一顆矗立在頂端的寶石。

奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
國內市場方面，台灣保時捷於發表當天就同步展開新車預售，首波共提供 3 車型，其車型編成及建議售價分別為 Panamera (新臺幣 574 萬元起)、Panamera 4 (新臺幣 596 萬元起)、Panamera Turbo E-Hybrid (新臺幣 1,173 萬元起)。相信很快就會正式發表並與消費者見面，本站也將持續追蹤相關訊息，請讀者敬請期待！

奠定該廠建成十周年的重要紀錄　Porsche 萊比錫工廠第 200 萬部新車下線
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